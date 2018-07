Tárkonyos raguleves rotyogott Kollár zászlós bográcsában

Egy katona ott segít, ahol tud. Jó példákat mutatnak erre a kecskeméti katonák is. Többek között Kollár Ernő zászlós, aki a napokban szegényekre főzött.

Kollár Ernő zászlós számára az önzetlen segítségnyújtás természetes. Katonaként az elmúlt években számos jótékonysági rendezvényen vett részt. A napokban első alkalommal pedig azt vállalta, hogy több mint száz rászoruló részére főz ebédet a népkonyhát működtető Wojtyla Barátság Központban.

– Tavaly karácsonykor, a főtéri jótékonysági rendezvényen – amikor a megyei toborzóiroda munkatársai és a wojtylások együtt osztottunk ebédet – kértek fel a szervezők, hogy segítsek a jótékonysági munkájukban. A beszélgetések során ugyanis kiderült, hogy szeretek főzni. Szívesen vállaltam a felkérést – mondta az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei irodájának toborzó altisztje.

Kollár Ernő szívesen ragad fakanalat. Hétvégenként mindig ő uralja a konyhát, a feleségére már csak a sütemények elkészítése marad. Egyik kedvenc ételét, a sült kacsacombot egy könyv is megörökítette.

– Szeretek főzni, egykoron édesanyámtól és a nagymamámtól lestem el az alapfogásokat. Később nagy hatással volt rám Jamie Oliver munkássága is. Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy a főzni szerető katonák közül engem is kiválasztottak. Egyik kedvenc receptem szerepel az Így főznek a katonák című, a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent könyvben.

Szombaton a nagy bográcsban tárkonyos raguleves rotyogott. Kollár Ernő „kuktája” barátja, Küzmös Zsolt, a kecskeméti repülőbázis főtörzsőrmestere volt. Az ebédhez az alapanyagot dr. Nagy András kardiológus-belgyógyász főorvos támogatásából vásárolták meg.

Kollár zászlós az elmúlt években többször vett részt jótékony célú futásokon, úszóversenyeken, és segített rászoruló katonai családok adománygyűjtésénél. Hozzá hasonlóan a Kecskemét helyőrségben állomásozó alakulatok katonái közül többen is szívesen segítenek jótékony célú rendezvényeken, sokan rendszeres véradók is egyben.

Például idén is ott voltak az Univer24 – Az úszás ünnepe elnevezésű nonstop sportrendezvényen. A katonai váltó öt alakulat tagjaiból verbuválódott, a huszonnégy fős alegység a félnapos örömúszásra regisztrált, 12 óra alatt összesen 31,9 kilométert teljesített. Negyedik alkalommal csatlakoztak az autizmus világnapja rendezvényeihez, több mint százhúsz kecskeméti katona vett részt az Autis­ta Gyermekekért Egyesület – a betegségben szenvedők iránti figyelemfelkeltő – jótékonysági futásán. A Kecskeméti Szent László Lions Club felkérésére fogyatékkal élők klubdélutánjának előkészítésében és lebonyolításában is segítettek a megyei iroda munkatársai. Részt vállaltak többek közt a terem takarításában, feldíszítésében, az ételek előkészítésében, az üdítőitalok kínálásában és bekapcsolódtak a kézműves foglalkozásokba is.