Tanyára járnak lovagolni a nyárlőrinci óvodások

Már óvodáskorban megismerkedhetnek a lóval és lovagolhatnak is a nyárlőrinci óvodások. Szeptembertől kezdve tízalkalmas oktatáson vehetnek részt.

Az óvoda évek óta jó kapcsolatot ápol Szarka Balázzsal, a lovastanya tulajdonosával, aki már korábban is több alkalommal segített az intézmények és az óvodásoknak. Legutóbb például abban, hogy egy 1979-ben készült, gyermekeket pónifogattal ábrázoló fotóhoz hasonló róluk is elkészülhessen. A régi, még fekete-fehér fotó az óvoda falát díszíti. Az intézmény vezetése most úgy döntött, hogy egy ehhez hasonló fotót fog elkészíteni, természetesen a mostani óvodásokról és óvodapedagógusokról, de ugyan olyan beállítással, és ugyan azon a helyszínen. Ehhez nyújtott segítséget Szarka Balázs a saját fogatával. A napokban elkészült a régi fotó párja, ami szintén az óvoda falára fog majd felkerülni.

A lovas foglalkozással kapcsolatban Almási Barbara intézményvezető elmondta, hogy az önkormányzat kisbusza viszi majd át a gyerekeket a tanyára. Első alkalommal sikerült lovas oktatási lehetőséget biztosítaniuk a gyerekek számára, aminek nem csak ők, de a szülők és a gyerekek is nagyon örültek.

Az önköltséges foglalkozásra – a kisfáiban található Napfény Lovastanyára – összesen tizennégy kisgyerek jár Kővágó Kata oktatóhoz, hetente egy alkalommal. A viszonylag magas létszám miatt hétfőn és kedden két csoportban ismerkednek a gyerekek a lóval és a lovaglással, emellett pedig kocsikáznak is. Az ősz folyamán tíz oktatáson vesznek részt. Arról, hogy tavasszal folytatódik-e a lovaglás, az igények alapján döntenek majd.

A körülmények a tanyán nagyon jók a foglalkozás ideje alatt. A gyerekek az ott tartózkodásunk alatt Grécz hátára ülhettek fel, előtte azonban Kővágó Kata megtisztította a ló szőrét a portól és egyéb más szennyeződéstől, míg Túri Zoltán a patáját takarította meg. Ezt követően kantár került Gréczre, majd a vékony nyereg, amin természetesen kapaszkodó is volt. Mielőtt a gyerekek felültek volna a lóra, felvették a gerincvédő-mellényt és a sisakot, csak úgy tette fel őket Zoli bácsi a lóra. Ez azért fontos, hogy ha véletlenül leesnének a lóról, ne üssék meg annyira magukat.

Grécz nagyon nyugodt állat, türelmesen viselte azt, hogy Kata vezeti és a hátán egy kis emberke ül. Rajta kívül még két hátasló segít a foglalkozásokon, ők felváltva dolgoznak. Addig, míg egy kisgyerek lovagol, a többiek az óvó nénivel egy kialakított, modern játszótéren tölthetik el az időt. Természetesen ez is a tanya része, amit nagyon szeretnek a gyerekek. Grécz a foglalkozás befejezése után boldogan szaladgált a neki kijelölt helyen.

A lovagláson kívül kocsikázni is fognak majd az óvodások, amit már nagyon várnak. Arra két másik lovat fognak befogni, akik kimondottan kocsihúzók. Úgy tűnik, hogy a kezdeményezés jó, mert a gyerekek nagyon élvezik, és senki sem fél a lótól. Persze a foglalkozás lényege éppen az, hogy megismerjék az állatot, és ne tartsanak tőle.