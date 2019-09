Támogatják azt, aki hiányszakmát tanul

Kiskőrösön 800 millió forintból épül meg a Wattay középiskola új sportcsarnoka. Az elmúlt szemeszterben összesen 9,7 millió forint állami ösztöndíjat kaptak azok a szakmunkásjelölt diákok, akik hiányszakmát sajátítanak el és jó a tanulmányi eredményük.

Az idén többen kezdték meg szakgimnáziumi tanulmányaikat, mint tavaly. Talán egyre több család számol azzal, amit mi évek óta mondunk. A Wattay középiskolában az érettségi mellett egy, de akár két szakmát is megszerezhet a diák. A 13. osztályban pedig technikusi végzettséggel fejezheti be a tanulást – mondta megkeresésünkre Franczia László, a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója.

– A szakgimnáziumból főleg szakirányban lehet továbbtanulni. Kérdés persze az, hogy milyen előnyt jelent a technikusi végzettség a 2020-tól bevezetésre kerülő, szigorúbb felvételi eljárásban. Erről beszélt már a szaktárca vezetője, de pontos információkat még nem tudunk. Azt viszont már igen, hogy jövőre, azaz az idei tanév második felében középfokú nyelvvizsgával lehet csak kopogtatni az egyetemek kapuján. Ez komoly kihívás minden idén érettségizőnek, aki tovább kíván tanulni. De erre is készülünk – tette hozzá az igazgató.

– A nyelvtanáraink olyan szakemberek, akik a szomszédos evangélikus gimnáziumban nyelvvizsgáztatnak. Az ottani követelményeket figyelembe véve készítik fel a diákjainkat. Az idén például a szakgimnáziumi évfolyamok két-két osztályát létszámtól függően három-négy kis csoportra osztottuk, pont azért, hogy így könnyebben és eredményesebben tanulhassanak a diákok. Érdekes, hogy a tanulók a 9., a 10. és a 11. osztályban kevésbé veszik komolyan az angolt, az érettségi évében azonban jobban készülnek az órákra. Mi megadjuk a lehetőséget, a diákoknak pedig ezekkel érdemes élniük. Az idegen nyelvi oktatást egy GINOP pályázat is segíti – mondta az igazgató.

Az intézmény vezetője kitért arra is, hogy sajnos a szakközépiskolába a legkevésbé motivált és szorgalmas gyerekek iratkoznak be. A legjobbak ugyanis a gimnáziumokban tanulnak, a jobbak pedig a szakgimnáziumokba veszik az irányt. Az állam azokat a tanulókat viszont látványosan próbálja ösztönözni, akik hiányszakmát tanulnak. Például hegesztőnek, épület- és szerkezetlakatosnak, asztalosnak, gépi forgácsolónak vagy a szakgimnáziumban gépgyártás-technológiai technikusnak tanulnak. Már az első félév első hónapjában 10 ezer forintot kapnak. Ezt mindaddig megtarthatják, amíg jó magatartásúak, nincs igazolatlan hiányzásuk. A második félévben már fontos szempont a tanulmányi eredmény. A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj-rendszer keretében akár 35 ezer forintot is kaphat egy 15 éves diák.

Franczia László szerint ezt elérni nem ördöngös dolog. Szorgalommal, megfelelő magatartással elérhető a 4,51-es átlag, amellyel a 35 ezres „zsebpénz” megszerezhető. Az intézményben a szakgimnáziumi gépgyártás-technológiai technikusi képzésre járók pedig akár 50 ezer forintot is kaphatnak. Az idei február-augusztusi időszakban összesen 9,7 millió forint került a 104 tanuló számlájára a fentebb említett ösztöndíj támogatásával.

Az igazgató abban bízik, hogy a 10 milliós határt hamarosan túllépik a diákok. Ez ugyanis azt jelentené, hogy kevesebb diák morzsolódik le, több szorgalmas fiatal szerez szakmunkás végzettséget.

Új tornacsarnokot építenek

A Wattay középiskolában évek óta újabb és újabb infrastrukturális beruházást végeznek. A nyáron elbontották az egykori tornacsarnokot. Helyébe egy újat terveznek. Ennek a költsége a tervezők szerint 800 millió forint lesz. Olyan kézilabda­pályát alakítanak ki az épület­ben, amelyhez kétszáz ülőhely és száz állóhely is párosul. A jelenlegi oktatási épület és a kollégium közötti 30 méter széles területet építik be. Ez a távolság lesz az épület szélessége. Várhatóan 2021 nyarára készül el az új csarnok – mondta Franczia László igazgató.