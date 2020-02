Szürkék maradnak a kecskeméti buszok

Jóváhagyta a képviselő-testület a helyi buszok egységes arculati tervét. Az áprilisban érke­ző új Mercedesek ásványszürkék lesznek, oldalukon a poligon kecskével.

A Kecskeméti Közlekedési Központ (KeKo) az önkormányzat megbízásából készíttette el a buszok egységes arculati tervét, ami azért is nagyon aktuális, hiszen a tavasz során érkeznek az új buszok Debrecenből: 20 Mercedes-Benz Reform 500 LE (low entry) és 25 Mercedes-Benz Conecto áll majd forgalomba (előbbi alacsony belépésű, a hátsó ajtónál lépcsővel, utóbbi alacsony padlós). Az előterjesztésből kiderül, a tervek elkészítésekor a város tulajdonában lévő hibridhajtású csuklós Mercedeseket vették alapul, már csak költségtakarékosságból is. Díszítésként a buszok oldalára ráragasztják a város új kabalafiguráját, a poligon kecskét, a KeKo logóját és az új szlogent: „könnyedén és kényelmesen”. A busz hátulján pedig továbbra is Kecskemét színes címere lesz.

Király József, az ellenzéki Szövetség a Hírös Váro­sért Egyesület képviselője annak a véleményének adott hangot, hogy a buszok mint „mozgó utcabútorok” hordozhatnák a város jellemző jegyeit, valamilyen formában megidézhetnék a szecessziót, a barackot, esetleg a rajzfilmstúdió alkotásait. Módosító indítványként azt is felvetette, hogy ismét ki kellene írni egy ötletpályázatot a buszok díszítésére, mint korábban a hibridhajtású buszoknál megtették. Szerinte célszerű lenne, hogy a turisták ne szürke, egyhangú, hanem színes, vidám buszokat lássanak Kecskeméten, ezek feldobnák a várost.

– Ebben ütközik a véleményünk. Én javasoltam, hogy egy letisztult, minimál, diszkrét, visszafogott arculata legyen a buszoknak, ezért én vagyok a hunyó, velem lehet ebben vitázni. Igen, volt ötletpályázat, de én úgy érzékeltem, hogy a város arculatába, a mértéktartáshoz nem illeszkednek a díszítések – jelentette ki Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, aki kijavította a képviselőt, hogy nem szürke, hanem ezüstszínűek lesznek a Mercedesek (az előterjesztésben az „ásványszürke fényezés” megfogalmazás szerepel).

Homoki Tamás alpolgármester is azt hangsúlyozta, hogy érdemes a praktikus szempontokat is figyelembe venni, hiszen „hozott anyaghoz dolgoznak”, ráadásul a hibridhajtású Citarók már öt éve járják a várost, mindenki megszokta a színüket. – A buszok nem utcabútorok, hanem közlekedési eszközök, fontosabb érdek, hogy ne vonják el a közlekedők figyelmét, mert az veszélyforrást jelenthet – vélekedett az alpolgármester, aki hozzátette: ugyan híve a szecessziónak, de az új cég fiatalos lendületét, modern stratégiáját, gondolkodását talán a poligon kecskével könnyebb közvetíteni.

Király József továbbra is ragaszkodott az ötletpályázathoz, mondván, attól a buszok alapszíne még maradhatna szürke. Indítványát azonban a többség nem támogatta. Az egységes arculati tervet végül 14 igennel, 5 tartózkodás mellett fogadta el a testület.