Szüleiknek és nagyszüleiknek mondtak mesét az ovisok

A helyi kisgyerekek mellett a környező településekről, Tiszakécskéről, Lakitelekről, Tiszaalpárról, Szentkirályról is érkeztek a hétvégi mesemondó-délutánra, aminek a községi könyvtár adott helyet.

Minden óvodást elkísért az anyukája, néhányukat az apukája is, de olyan is akadt, akinek a nagymamája is kíváncsi volt arra, hogyan mond mesét az unokája. Senkinek nem kellett csalódnia, hiszen nem versenyeztek, a gyerekek így izgalom nélkül mondták el a meséiket.

– Több mint nyolc éve annak, hogy ilyenkor télen mesedélutánra invitáljuk a gyerekeket és szüleiket – mondta Almási Barbara intézményvezető. Kezdetben úgy akartuk indítani, hogy a szülők mondjanak mesét a gyerekeiknek, de ez a tendencia megfordult. Ennek a délutánnak az a lényege, hogy díjazás nélkül mondjanak mesét a gyerekek. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy nagyobb közönség előtt próbálják ki magukat. A mesét is ők választják, mi abba sem szólunk bele – részletezte az intézményvezető.

Hozzátette: általában nagycsoportosok jelentkeznek, egy nagy, kényelmes fotelban ülve adhatják elő kedvenc meséiket a gyerekek.

Volt olyan kislány, aki egy babával és egy békával is illusztrálta a mesemondást. A leghosszabb mesét a nyárlőrinci Ágost Zsolt Benedek mondta. Anyukájával karácsonykor kezdték el tanulni a mesét, amit Zsolt maga választott. Az édesanya szerint kisfia nagyon tanulékony, fogékony, különösen a mesékre, így hamar megjegyzi azokat. A mesemondás után mindenki oklevelet és nyakba akasztható koronát kapott ajándékba a szervezőktől.