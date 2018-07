Színes és sokszínű lett Kecskemét új kabalája

Poligon kecske lett a város új kabalája. A sokszögből alkotott kecske nem váltja fel a nagy múltú címert, de az új arculat lehetőséget ad arra, hogy a sporteseményeken, céges termékeken vagy oldottabb hangulatú rendezvényeken az új, színekben gazdag kecske szimbolizálja Kecskemét városát.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A város új marketingstratégiájáról, az új arculatról csütörtökön tartott sajtótájékoztatót Szemereyné Pataki Klaudia polgármester. A város vezetője rögtön az elején leszögezte, a hivatalos arculat, a város címere, a híres jelmondata – Sem magasság, sem mélység nem rettent – marad, de szeretnének megfelelni a mai kor elvárásainak is az új, formabontó arculattal. Ennek jegyében alkották meg az új arculati kézikönyvet, melynek főszereplője a poligon (sokszögű) kecske.

– Új korszakot élünk, új elvárásoknak kell megfelelnünk, ehhez új arculat és marketingszemlélet szükséges – hangsúlyozta a polgármester. – Vallom, hogy a hagyomány és a modernitás megférhet egymással. Ezt bizonyítja a megalkotott poligon kecske és a hozzá kapcsolódó egyéb marketinglehetőségek. A desig­nerek bátran nyúltak a legkézenfekvőbb eszközhöz, a város címerállatához. A kecskét kiszabadították a címerből, poligonizálták, színvilágát a városcímer színeinek élénkebb, frissebb árnyalataival és az összekötő, kiegészítő színekkel alakították ki. Kecskemét városa számára a kecske adott volt, melyet büszkén használhatunk. A kecske figurája megjelenik a közmondásainkban, a magyar mesékben, hozzátartozik a közös magyar kultúra fogalmaihoz – mondta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az új arculatot előzetesen már bemutatták a nagyobb kecskeméti vállalkozásoknak, melyek képviselői pozitívan fogadták az újítást, többen új lehetőségeket is láttak benne. Például az Erős Pista címkéjén jól mutathat a poligon, színes kecske, de turisztikai vállalkozások is új kecskeméti emléktárgyakban gondolkozhatnak. A barackpálinka mellé így a jövőben jó szívvel adhatnak poligon kecske kulcstartót, plüssfigurát.

Az arculati kézikönyv szerint nemcsak a címerben látható ágaskodó kecske választható, hiszen egy sporteseményhez jobban illeszkedhet az előre ugró kecske, vagy egy pólón jól mutathat az elgondolkodó kecske. A figura választható színesben és fehér alapon is, színes háttérrel.

– Mivel városunk egyre színesebb, ehhez igazodott a poligon kecske is. Az eredmény: dinamizmus, erő, játékosság, modern szellemiség. A formabontó arculat részei a hármas üzenetek, például: Jövő. Menő. Kecskemét.; Család. Otthon. Kecskemét.; Város. Neked. Kecskemét.; Itt a helyed. Itt a jövőd. Kecskemét. A város érdeke, hogy az új arculat terjedjen, beépüljön a köztudatba, ezért az elkészült arculati kézikönyvet mintegy ajándékként adjuk az itt tevékenykedő gazdasági szereplőknek, civil szféra képviselőnek, akik akár termékeik, akár tevékenységük népszerűsítésére használhatják az új elemeket, ezzel egyidejűleg építve a kecskeméti brandet. Címkéken, reklámfilmekben jelenhet meg az új kabalafigura, melyet országszerte azonosíthatnak a várossal. Az arculati könyv ingyenesen elérhető, csak igényelni kell – tette hozzá a polgármester.

A következő lépés Kecskemét dalának megalkotása és a közösségi media erősítése lenne. Új mémekben, Youtube-­megjelenésekben is gondolkoznak.

– Nem titkolt célunk, hogy a fiatalokban is erősítsük a Kecskemét tudatot. Sajnos, még napjainkban is nagyon sok középiskolás úgy tervezi, elhagyja a várost. Szeretnénk bennük is tudatosítani, hogy milyen sok lehetőséget tartogat számukra is a város. A fiatalos, merész, formabontó, új arculatunkkal őket is szeretnénk megszólítani – jegyezte meg Szeme­reyné Pataki Klaudia.

A Hírös Héten már látható

Az új arculat július 16-tól használható. Az augusztusi Hírös Hét Fesztiválon az érdeklődők már közelebbről is megismerhetik az új kabalaállatot, és több cég jelentkezett, hogy saját arculatához igazítva használni akarja a poligon kecskét.