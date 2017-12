Szilveszterkor különösen vigyázzunk házi kedvenceinkre

Szilveszterkor visszatérő gond a tűzijátékok, petárdázások miatt elszökött, megrémült házi kedvencek megóvása. Mit tehetünk a biztonságukért?

– Ami nekünk öröm, nekik rémálom. Semmiképp se hagyjuk a kutyát a szabadban – sorolta tanácsait Szabó Attila, az ARGOS Állatvédelmi Egyesület munkatársa. Hozzátette: ha ugyanis nincs hozzászokva ezekhez a hangokhoz, annyira megijedhet, hogy átugorhat a kerítésen, elszaladhat, és legrosszabb esetben el is tűnhet. Sok kutyát ilyenkor sérülten, megrémülve találnak meg állatvédők, akár több kilométer távolságra is képesek eljutni. De sajnos előfordul az is, hogy páran már nem térnek haza többet mivel baleset áldozatai lesznek. Ha lehet, napközben sétáljunk velük, próbáljuk őket lefárasztani, ezzel is elérve azt, hogy mire elkezdődik a tűzijáték, ők már kellemesen le lettek fárasztva. Helyezzük biztonságos helyre kedvencünket, csukjuk kennelbe, garázsba vagy akár a házba engedjük be.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta: a petárdától megijedt macskák éles marásokat okozhatnak a gazdiknak, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni. Házi kedvenceket a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki, előzzük meg a bajt.

Az állatvédelmi szakemberek tanácsai:

A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető.

Kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.

A baj megelőzése érdekében a kijelölt sétáltató helyeken is fokozott óvatossággal (pórázon) sétáltassuk kutyánkat.

Otthon biztosítsunk kedvencünknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet (belső szobát vagy udvarrészt, garázst, jó kerítéses udvart). A sötétítő függönyt húzzuk el, a redőnyt eresszük le. Félősebb kedvencek számára állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatunk a petárdázások idejére.

Nyitóképünk illusztráció, forrás: shutterstock.com.