Szarmata kori település maradványaira bukkantak a régészek Gátéron

Szarmata kori település nyomaira bukkantak a régészek Gátér határában. Az ásatásokat a temető bővítését megelőzően a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum munkatársai végzik – tájékoztatta hírportálunkat dr. Knipl István régész.

Elmondta, több mint háromezer négyzetméteres területet tárnak fel, amely két részből áll: az egyik részén három lakóház nyomait, míg a másik részén terménytárolókat találtak. A terület közepén, egyben a legmélyebb részén pedig egy árok fut végig – részletezte a szakember. A település korára az előkerült leletanyagból – azaz a különböző kerámia edények töredékeiből és az állatcsontokból – tudnak következtetni. Ezek alapján elmondható, hogy a 2-4. század közötti időszakban éltek ezen a környéken szarmaták.

Ez egy olyan klasszikus szarmata kori település, amelyből már sokat feltártak az Alföldön, de Gátér környékén még nem volt ilyen feltárás, és ez megerősíti az eddigi információinkat, miszerint sokáig itt éltek a szarmaták ezen a területen – tette hozzá az ásatás vezetője. Elmagyarázta még azt is, hogy a szarmata településeken általában a magasabban fekvő részeken épültek meg a félig földbe mélyített, tartócölöpös, tapasztott falú, vagy vályogtéglás házak. A lakóövezet körül helyezkedtek el az élelem tárolására szolgáló vermek, az állattartó rész a karámokkal és az ideiglenes építményekkel.

A házak közötti térséget pedig árkokkal tagolták. A kutakat és ciszternákat vagy a vízjárások közelében vagy a házak között ásták ki. Dr. Knipl Istvántól azt is megtudtuk, hogy márciusban kezdődött feltárást és várhatóan május végén fejezik be. Az előkerült leletek a Kiskun Múzeumba kerülnek, tisztítás és restaurálás után pedig a régészeti gyűjteménybe, ha szebb tárgyak is előkerülnek, akkor azokat kiállítják.