Sokan intézik helyben ügyeiket, a mobil kormányablakban

A majsai járás valamennyi településén lehetőség nyílik ezen a héten igénybe venni a mobil kormányablak nyújtotta szolgáltatásokat.

A Kiskunmajsai Járási Hivatal ügyintézői hétfőn a majsai piactéren várták az ügyfeleket. A járási kormányablak egyébként is zárva tartott a hét első két napján áramszünet miatt, így akinek halaszthatatlan ügye volt, elintézhette a kormányablakbusznál.

Kedden a szanki községháza előtt is sokan jelentek meg, többnyire személyi okmányokkal és gépjárműügyekkel kapcsolatos dolgokat intéztek a népszerű szolgáltatás segítségével. A mobil kormányablaknál a diákigazolványokkal, lakcím- és parkolási kártyákkal, szociális kérelmekkel kapcsolatos dolgokat is elintézhetik a polgárok, akik ügyfélkaput is létesíthetnek. – Forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez! – tanácsolta dr. Kiss Melinda járási hivatalvezető.

A települési ügysegédek is újra fogadhatnak ügyfeleket, így Szankon sokan kértek segítséget Kispál Ildikó igazgatási szakügyintézőtől. Az ügysegédek feladata, hogy az ügyfeleknek közvetlenül a lakóhelyükön segítsenek, közelebb hozva ezzel a hivatalt az ügyfélhez. A cél: lehetőleg ne az ügyfél, hanem az ügyirat utazzon.

A mobil kormányablak kedden Móricgátra is áttelepült. Szerda reggel 8 órakor Csólyospáloson kezdték meg az ügyfélfogadást a községházánál, majd kora délutántól Kömpöcön, a polgármesteri hivatalnál várják az ügyfeleket. Jászszentlászlón a piactérnél csütörtökön 7 és 10 óra között lesz ott a mobil kormányablak, amely pénteken délelőtt ismét a majsai piactérnél áll szolgálatba.