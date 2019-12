Rászorulókat támogattak a hivatal dolgozói

Hagyományukhoz híven az ünnep közeledtével idén is gyűjtést szerveztek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai a rászorulók számára. Közel 150 doboz ágyneműt, párnát, paplant, játékot, tartós élelmiszert, ruhaneműt, cipőt, télikabátot, édességet és többtucatnyi egyéb ajándékot adtak össze a hivatal munkatársai, hogy szebbé tegyék három szociális intézmény gondozottjainak karácsonyát.

– Idén úgy döntöttünk, hogy nem a civilek fognak tőlünk ajándékot kapni, hanem egy olyan szervezet, mely maga is egész esztendőben rengeteg ajándékot ad. Méghozzá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatója, dr. Tóth Mária gondoskodik arról, hogy az állam segítő keze eljusson a rászoruló családokhoz. Azt kívánom munkatársaim nevében, hogy ezek az ajándékok nagy örömet okozzanak, hiszen nagy szeretettel gyűjtöttük össze, és kívánjuk, hogy az otthonokban élők karácsonya az ajándékok révén még szebb legyen – mondta Kovács Ernő megyei kormánymegbízott az adományok pénteki, ünnepélyes átadása alkalmával a megyeházán.

A megyei kormányhivatal munkatársai idén a Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat keretein belül működő, kecskeméti Juhar utcai Gyermekotthon, a kiskunhalasi Bárka Integrált Szociális Intézmény, valamint a kecskeméti Platán Integrált Szociális Intézmény ellátottjainak karácsonyát szépítették meg adományaikkal.

– Szeretném megköszönni a kormányhivatal önzetlen segítségét, a jószívű adományokat. Számos hivatalos szállal kötődik a kormányhivatal intézményeinkhez, úgy mint a hatósági működési engedélyezés, a hatósági ellenőrzések, most pedig e kapcsolat bővült egy emberi szállal is. Azt gondolom, hogy azok az emberek, akik családtalanul vagy mérsékelt családi kapcsolatokkal az intézményeinkben élnek, minden apróságnak tudnak örülni. Ahányszor csak tehetem, részt veszek a karácsonyi ünnepségeken a telephelyeken, és látom, hogy milyen öröm számukra akár egy aprócska csokoládé is – mondott köszönetet a megajándékozott intézmények nevében Tóth Mária.