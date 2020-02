Próbaüzembe állt az alkonykapcsolós rendszer Halason

Egy hete alkonykapcsolós közvilágítási vezérlési rendszert üzemelt be az áramszolgáltató Kiskunhalason. Korábban sok panasz érkezett arra, hogy jócskán sötétedés után kapcsolták fel a közvilágítást.

A panaszok egyelőre nem szűntek meg, az új közvilágítási rendszerben működő be- és kikapcsolások időpontját a szolgáltató munkatársai folyamatosan nyomon követik és dolgoznak a rendszer beállításán.

A korábbi rendszer szerint egy úgynevezett közvilágítási naptár tíznapos ciklusokban adta meg, hogy mikor kell a közvilágításnak be- és kikapcsolnia. A rendszerre azonban rengeteg lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz és a szolgáltatóhoz is. Gyakori volt – főként erősen borult időjárás esetén –, hogy már szinte koromsötét volt, de a közvilágítás még nem kapcsolódott fel, ami nem kis bosszúságot okozott a gyalog és járművel közlekedőknek egyaránt.

Az önkormányzat – figyelembe véve a lakossági jelzéseket – kérte az áramszolgáltatótól az alkonykapcsolós rendszer kialakítását Kiskunhalason, hiszen alkalmanként, elsősorban a téli időszakban jelentős volt az eltérés az időjárási és fényviszonyok függvényében a sötétedés és a bekapcsolási idő között.

A városban február 5-én üzemelték be az alkonykapcsolós közvilágítási vezérlési rendszert, amely próbaüzemben működik. Néhány napja akár ötvenperces eltolódásokat is lehet észlelni városrészenként a közvilágítás be- és kikapcsolása kapcsán. Az újabb észrevételeket a város honlapjáról is elérhető közvilágítási hibabejelentő oldalra érkezett jelzésekkel együtt továbbította a halasi városháza a szolgáltató felé. A be- és kikapcsolások időpontját a szolgáltató munkatársai azóta is folyamatosan nyomon követik, hiszen a rendszer további hangolására szükség van.

Szerdán ismét helyszíni bejárást tartottak a szolgáltató munkatársai annak érdekében, hogy megszűnjenek a problémák. A változtatással párhuzamosan megváltozik a helyi hibabejelentő felület is, ahol már nem a közvilágítási naptárhoz igazodva lehet a hibajelzéseket megtenni.