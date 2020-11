Összeért a most épülő tiszaugi Tisza-híd két oldala

A tiszaugi híd kivitelezése az ütemezésnek megfelelően halad, összeért a szerkezet két oldala. A hidat a tervek szerint 2021 augusztusában adják át.

Új szakaszába lépett a Tisza folyó felett épülő új híd kivitelezései folyamata, ugyanis összeért a két hídrész – tette közzé hétfőn a magyarepitok.hu. Az M44-es 10 kilométeres, Lakitelek és Tiszakürt közötti szakasza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beruházásában és a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésével jön létre. A híd ártéri szakaszain összesen 127 darab hídgerendát használnak fel, a hídpilonok végső magassága több mint 50 méter lesz.

Hazai szinten úttörő a beruházás

Nem csak Európában, a világon is mindössze néhány olyan szerkezet található, amelyhez hasonló – itthon úttörőnek számító – beruházás épül az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek és Tiszakürt közötti szakaszán. Ahogy arról korábban beszámoltunk, nyáron az érdeklődők szakember irányítása mellett nézhették meg, hogyan épül fel egy új híd Magyarország második legnagyobb folyóján. A látványt egyedivé varázsoló pilonok deformált ellipszis alakúak, a ferdekábeleken függesztett hídpálya pedig legyező formájú szabad kábelelrendezéssel kerül rögzítésre, így a szerkezet összképe ekhós szekérre emlékeztet, legnagyobb szabadnyílása 152 méter lesz. A híd teljes hossza 556 méter, amelyből a 307 méter hosszú mederhídszakasz biztosítja a folyó feletti közlekedést.

Már folynak a mederhíd acélszerkezeti munkálatai

A magyarepitok.hu arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban befejeződtek az alépítmény szerkezetépítési munkái, továbbá elhelyezték az ártéri szakasz saruit és sarugerendáit, valamint az ártéri hídszakaszok előregyártott gerendáit is.

Ezen kívül folytatták a mederszakasz acélszerkezetének építését, és várhatóan még az idén megtörténik ennek a szerkezetnek a kivitelezése. Emellett a hídfők építésén dolgoztak a szakemberek, és megerősítették az árvízvédelmi töltést is. A híd építéséről készült képgalériánkat is megtekintheti. Jelenleg a mederhíd acélszerkezeti munkálatai folynak, a pilonok befejező munkáinál tartanak, valamint az aktuális munkálatok között szerepel az ártéri hídszakaszok pályalemez-építése is.

A járványhelyzet és az árhullám is módosítást követelt

Az elkövetkező időszak a jelenleg folyó munkák befejezéséről, valamint a mederhíd pályalemez építéséről fog szólni. Januártól pedig a ferde kábelek feszítési munkái is elkezdődhetnek.

A híd megvalósítása tehát folyamatos, ám a járványhelyzet miatt az építési ütemek átszervezésére volt szükség, ugyanis a külföldről érkező anyagokat és szerkezeti egységeket később szállították – ez azonban a kivitelezésben nem okozott problémát. De nemcsak a járvány, hanem a Tisza tavalyi és idei árhulláma miatt is módosult az építésszervezés, ezt kapacitásbővítéssel oldották meg.

Több százan dolgoznak a projekten

A munkaterületen dolgozók létszáma 80-120 fő között mozog, az aktuális munkafolyamatoktól függően. Azonban a Tisza-híd projektje nem csak a munkaterületen zajlik, így a dolgozók létszáma a 300-at is elérheti. A műtárgy kivitelezése az ütemezésnek megfelelően halad, azonban egy ismételt árhullám vagy egy erős tél befolyásolhatja a projektet. A műszaki átadás-átvételt várhatóan 2021. augusztus végén fejezik majd be.

A projekten levő többi műtárgy, valamint az út- és vízépítési munkák az ütemezésnek megfelelően haladnak. A 44. számú út melletti szakaszokon már jól látható, hogy a főpálya aszfaltozása folyamatosan zajlik.