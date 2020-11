Országosan a legjobbak lettek fizikából a diákok

A digitális oktatás sem jelenthet akadályt a tehetséges diákoknak. A Katona József Gimnázium csapata a napokban megnyerte a Náboj nemzetközi fizika­versenyen a magyarországi megméretés juniorkategóriáját. Az öt diák tökéletesen tudott együtt dolgozni, felkészítésüket Sáróné Jéga-Szabó Irén tanárnő segítette.

A Náboj fizika egy nemzetközi verseny középiskolásoknak, melyen ötfős csapatok képviselik iskolájukat. A verseny teljes hossza 120 perc, ezalatt kell a csapatoknak a lehető legtöbb feladatot megoldani. A verseny elején minden csapat nyolc feladatot kap. Amint egy csapat helyesen megoldja bármelyik feladatot, újat kap. Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb feladatot jól oldja meg a verseny ideje alatt.

A Náboj feladatai jelentősen különböznek a tankönyvi rutinfeladatoktól, melyek általában egy adott módszer direkt alkalmazását igénylik. Ezzel szemben a Náboj-feladatok megoldásához találékonynak és kreatívnak kell lenni.

A siker nemcsak a csapattagok egyéni képességeitől függ, hanem az együttműködésük hatékonyságától is.

A képzelőerő és a logikus érvelés megerősítésén túl a verseny szervezőinek célja, hogy a fizika rejtett szépségeit is bemutassák.

– Idén online formában valósult meg a verseny. A feladatok megoldásakor taktikusnak kellett lenni, és okosan kellett az idővel gazdálkodni – tudtuk meg Sáróné Jéga-Szabó Irén kémia–fizika szakos tanárnőtől.

A versenyt most is két kategóriában hirdették meg a középiskolás korosztály számára.

A juniorkategóriába a 9–10., a szeniorkategóriába a 11–12. osztályosokból álló csapat jelentkezhetett. A kecskeméti Katona József Gimnázium minden évben indít csapatokat. Idén a juniorban sikerült megszerezniük az első helyezést, a másik katonás csapatnak pedig az ötödiket.

Sáróné Jéga-Szabó Irén kémia–fizika szakos tanárnő az általa tanított 10. d osztályból válogatta össze a juniorcsapatot, mely megnyerte a magyarországi versenyt. A csapat tagja volt: Jeszenői Sára, Melján Dávid, Árva Áron, Kohut Márk és Tekes János.

A diákok valamennyien nagyon tehetségesek, de kiemelkedik közülük Jeszenői Sára és Melján Dávid.

Sára már nyolcadikos diák­ként megnyerte az országos Öveges fizikaversenyt,

és több alkalommal a Hatvani István fizikaversenyt. Dávid szintén példaértékű tehetségéről adott több versenyen is számot. Megnyerte a Jedlik Ányos-versenyt, valamint az elmúlt tanév Mikola Sándor országos fizikaversenyén ötödik helyen végzett.

A csapat másik három tagja, Árva Áron, Kohut Márk és Tekes János is nagyon tehetséges, jelentős mértékben hozzájárultak a Náboj-győzelemhez.

– A csapatot idén az alapján állítottam össze, hogy ki került be tanítványaim közül a rangos Mikola fizikaverseny döntőjébe. Emellett arra is figyelmet fordítottam, hogy kik azok a diákok, akik impulzívabbak, hiszen ez a temperamentum is elengedhetetlen a sikeres szerepléshez – részletezte a tanárnő, aki hozzátette, nagyon büszke a csapatára.

– Nagyon jól összedolgoztak a fiatalok. Van köztük, aki csendesebb, kiegyensúlyozottabb, kitartó munkára képesebb, de az is fontos szerepet töltött be, aki okos és pörgős egyaránt. A csapat hazai viszonylatban első lett, a nemzetköziben pedig negyedik, mely rendkívül jó eredmény – tette hozzá Sáróné tanárnő.

A diákok tavasszal digitális oktatás során kezdték meg a felkészülést a versenyre. A felkészítés nyáron folytatódott, amikor a tanulók már személyesen is találkozhattak a tanárnővel.

A diákok tehetségének kibontakoztatása tovább folytatódik, a tanárnő segítségével már készülnek a tavaszi fizikaversenyekre.

A Náboj-versenyen a Katona József Gimnázium másik csapata is remekelt. Szalai Péter tanár úr csapata a magyarországi megméretésen az ötödik helyen, nemzetköziben a 39. helyen végzett.

Borítóképünk illusztráció.