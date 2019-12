Országos harmadik helyezett a Kossuth

Bronzéremig jutott a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának végzős csapata, az Ápoljuk a betegjogokat! című, betegjog-tudatosító interaktív verseny országos döntőjében, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Integrált Jogvédelmi Szolgálat konferenciatermében rendeztek a napokban.

Egy másik Bács-Kiskun megyei csapat, a bajai Jelky András Szakgimnázium és Szakközépiskola előzte meg őket: ők a képzeletbeli dobogó második fokára állhattak fel.

A verseny kiírása szerint a vetélkedő küldetése az, hogy „a jövő nemzedék ápolói felismerjék és azonosítsák azokat a helyzeteket, ahol empátiájukkal és tudásukkal megelőzhetik a betegjogok megsértését, továbbá egészségügyi szaktevékenységükben határozottabban képviselhessék a betegjogokat”. A döntőig egy maximum négyperces kisfilm elkészítésével lehetett elérni, „A tájékoztatáshoz való jog” témájában.

– Az ellátásban a betegjogok nagyon hangsúlyosak, ezért szeretnénk, hogyha a gyerekek is tudatosabban végeznék a munkájukat ezzel kapcsolatban – osztotta meg gondolatait a bronzérmes csapat felkészítő tanára, Sebestyén Erika. – Kreatív feladatokat kellett megoldani a döntőben. Az nem volt elegendő, hogy valaki ismeri a jogokat, hiszen egyéb készségekre is szükség volt: például prezentációkat kellett készíteni és előadni. A betegjogokról egyébként külön tantárgy szól: az etikai és jogi ismereteket már részletesen tanulták is – mutatott rá.

A Bényi Beatrix, Kiss Luca, Kovács Kíra, Szakács Anna és Pásztor Bettina alkotta, 12/A-s csapat az apróbb ajándékok és az elismerő oklevél mellé Bluetooth-fülhallgatókat is ajándékba kapott a versenyen elért eredményért.