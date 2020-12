Önkéntesek kaptak díjat a munkájukért Kecskeméten

Hatan vehették át idén az önkéntesek december 5-ei világnapjához kapcsolódóan a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a megyei esélyház díját. A kecskeméti ünnepségen méltatták azt a munkát, melyet egy közösség érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, pusztán lelke­sedésből végeznek.

Idén már negyedik alkalommal adta át a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő megyei esélyház Az Év Bács-Kiskun Megyei Önkéntese és Az Év Ifjú Bács-Kiskun Megyei Önkéntese díjakat. Alapításakor az volt a cél, hogy a díjjal elismerjék az önkéntes tevékenységet végzők lelkesedését és fáradozását, valamint hozzájáruljanak ahhoz, hogy még kedvezőbb legyen a társadalmi megítélése az ilyen magatartásnak.

A mostani felhívásra ezúttal is a megye számos pontjáról érkezett jelölés.

Az elismerésekre magánemberként, intézményként, közösségként egyaránt volt lehetőség javaslatot tenni.

Az egyesület tagjai és az iroda munkatársai a háromfős zsűri – Lóránd Klára, a Bozsó Gyűjtemény igazgató kurátora, Lovrity Sándorné, az Arany János Általános Iskola igazgatója és Horváth Attiláné, a kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnöke – javaslatára döntöttek a díjakról.

A főtéren tartott pénteki ünnepségen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és Engert Jakabné alpolgármester méltatta a hat díjazottat és adta át részükre az okleveleket, valamint az ajándékokat.

– Felbecsülhetetlen annak a munkának az értéke, amit ők szabadidejükben, fizetés nélkül végeznek, szociális, egészségügyi vagy akár kulturális területen, gyakorlatilag az élet minden részén.

Nagyon fontos, hogy ezt a teljesítményt erkölcsileg elismerjük,

és minden évben kiemeljünk a kiváló önkéntesek közül néhány főt – mondta el Engert Jakabné.

Hangsúlyozta azt is: lehet, hogy apróságnak tűnhet egy-két dolog, amit az önkéntesek tesznek, de mások számára óriási segítséget jelenthet.

– A koronavírus-járvány idején különösen megtapasztalhattuk, mit is jelent az önkéntesség, hiszen a Gondoskodó Szolgálathoz jelentkezők rengeteg idősnek vásároltak be vagy váltották ki a gyógyszereiket.

Egyre több fiatal érzi át, milyen fantasztikusan jó önzetlenül adni és másnak segíteni

– tette hozzá az alpolgármester.

A díjazottakkal készült interjúkat az elkövetkező napokban fogjuk közölni.