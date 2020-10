Önkéntes diákok szépítették a várost Majsán

Segítsünk együtt! feliratú, piros pólós fiatalok lepték el szombaton a majsai intézményeket és közterületeket, hogy önkéntes környezetszépítő munkájukkal bekapcsolódjanak a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű országos akcióba.

Szombaton a plébánia mellett, a Szent István Ház udvarán gyülekezett a Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 96 diákja, akik arra vállalkoztak, hogy közhasznú munkákat végeznek a városban.

– Három történelmi egyház, a katolikus, a református és az evangélikus egyház úgy gondolta, hogy a fiatalokat szeretnék a szociális szférába bevonni. Nem hosszú időre, hanem csak 72 órára, kompromisszumok nélkül. Ez annyit jelent, hogy nem a résztvevők választják meg, hogy mit szeretnének csinálni, hanem a szervezők határozzák meg számukra a munkákat. Mindez arról is szól, hogy nem magunkért dolgozunk, hanem másokért, mint ahogyan az idei program mottójában is szerepel: „Szeretettel szolgáljátok egymást!” Itt az idő, hogy egy kicsit megtapasztaljuk, hogy van valami, amit nem magunkért csinálunk, hanem ingyen, bérmentve, egy jó közösségért tehetünk valamit, ahol szükség van ránk – mondta útravalóul a reggeli eligazításnál a diá­koknak Harbula István atya.

A majsai közösségi nap egyik szervezője felidézte Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Egyház Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke szavait is, aki az idei akciót ezzel a gondolattal indította útjára: „mindannyiunk otthona a Föld, és nem szabad közönyössé válnunk egymás iránt”.

– Középiskolánk egyszer már bekapcsolódott az akció­ba, akkor 30-40 gyerek vett részt a programban. Szeptember közepén kezdtük el szervezni a mostani akciót István atyával, amibe bekapcsolódtak a pedagógus társak is. Mivel elég sok a kollégista az intézményünkben, most sem vártunk több jelentkezőt, mint az első alkalommal, és igencsak meglepődtünk, hogy a létszám folyamatosan gyarapodott – mondta el Zerinváry Dóra tanárnő. A programok főszervezőjétől megtudtuk, hogy a sok jelentkező miatt a végén már keresni kellett újabb helyszíneket a munkavégzésre.

– Tizenhárom helyszínt, illetve feladatot határoztunk meg a Városgazdálkodási Intézmény közreműködésével. Iskolánk kollégiumában a hatalmas zöldterület is adott bőven munkát, míg a gimnáziumnál a kerítés festését végezték a diákok. A városszéli Kiserdőben az idén átadott madármegfigyelő ösvény környezetének rendezése és a zsidó temető takarítása is a munkák közé tartozott. Tereprendezésre várták a fiataljainkat a fogyatékkal élők nappali intézményébe, a szociális otthonba, a minibölcsődébe és az óvodába is – tette hozzá Zerinváry Dóra.

A Napsugár óvodában serénykedő lánybrigád szószólója Bozóki Fanni volt, aki úgy vélekedett: csapatépítésnek is jó ez a program.

– Nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz majd a feladatunk, milyen körülmények között dolgozunk, de most itt vagyunk, jól érezzük magunkat és csináljuk, amit ránk bíztak – mondta el a 11/a osztályos tanuló, aki társaival az óvoda parkosításában segédkezett.

Telek András és Csuka Edit tanárnők, valamint István atya kíséretében a gazdátlanabb útszéli keresztek környékét is rendbe tették a diákok, akiket kiadós babgulyással vártak vissza a Szent István Házba, ahol Havasi Helén, Baki-Barabás Melánia tanárnők és Magyar Klára főzték számukra az ebédet.