Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Mikulás-ünnepség

Ágasegyházáról Szórád István tanár, a település díszpolgára egy különleges fotót küldött be. 1980-ban a Mikulás-ünnepséget az ágasegyházi általános iskola aulájában tartották meg. Az iskola igazgatója Mohácsy Ferenc volt, aki 30 éven át tanított és vezette az iskolát. Az igazgató családjának több tagja is részt vett az ünnepségen. Az első sorban a két felnőtt között a hároméves kislány nem más, mint az unokája, Novák Katalin, aki ma a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár asszony. Olvasónk ezúton is gratulál neki és kívánja, hogy legyen ereje továbbmenni a megkezdett úton.

Balatoni emlékek

Kecelről Udvarhelyi István, nyugalmazott címzetes iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus régi balatoni emlékeit idézné meg e fényképpel. Az 1970-es években saját táborhelye volt az iskolának Balatonmáriafürdőn. A telket a keceli önkormányzat vásárolta, melyen a tanulók először építőtábort hoztak létre. A gazos területen először csak sátortáborról lehetett szó. Délelőtt terepet rendeztek a diákok, délután fürödtek. Később a telekre faházak épültek, és nyolcnapos turnusban váltották egymást a 40 fős keceli csoportok. A tanulók mindig nagy örömmel jelentkeztek az úttörő-táborozásra.

Polgármesterek

Jakabszállásról Szabó Mihály nyugalmazott polgármester, önkormányzati képviselő egy közel 30 éves felvétellel idézné fel a múltat. A fénykép a Bács-Kiskun megyei polgármesterek válogatottjáról készült a 90-es évek elején, melyben olvasónk is játszott. Mint írja: a kiválóan képzett kollégák között jó volt cserepadosnak is lenni. A fehér mezben lévő Dózsa Péterre, Kaskantyú volt polgármesterére külön szeretettel emlékezik meg, akiben minden téren segítőkész kollégát ismert meg. Sajnos fiatalon elhunyt.

Lakodalom

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy néhány évtizeddel ezelőtti családi fotóval nosztalgiázna, mely fia lakodalmában készült. Családi albumában sok kedves fotót őriz, melyek egy része családi kötődésű, de számos darab munkahelyi emlékeit örökítette meg. Bujdosóné egykoron a Csanyi úti Vegyipari Gépgyárban dolgozott. Régi kollégáival ma is szívesen beszélgetnek a régi időkről, melyre remek alkalmakat adnak a Megbecsülés Nyugdíjas Klub találkozói.

Boldog diákévek

Kecskemétről Kenyeres Dénes régi fotója 1973 körül készült a felsőszentkirályi Szolnoki úti II. számú Állami Általános Iskola diákjairól. A fényképen látható többek között: Marsa József, Faragó Ferenc, Faragó János, Mészáros Margit, Faragó Erzsébet, Bakó Ilona és Bakó Mária. Az iskola 1979-ben zárt be.

Barátnők

Kecskemétről Udvardi András Ferenc egy családi fotóval nosztalgiázna a régi szép időkről. Ez a felvétel az 1950-es években készült édesanyjáról, Vörös Éváról és barátnőiről Kecskemét főterén. Olvasónk szereti a régi fotókat, szívesen őrzi meg a múlt értékeit.