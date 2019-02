Nomád viadallal avatják a Kiskun Emlékhelyet

Már látható a Kiskun Emlékhely torzója, aminek avatóját június 21-én vagy 22-én tartjuk – jelentette be a hétfői közmeghallgatáson Patkós Zsolt polgármester. A mintegy 380 millió forintos költségvetéssel készülő emlékhely avatójának programjáról szólva hozzátette: egy Kárpát-medencei nomád viadalt is rendeznek, amit utána minden évben megtartanának az emlékhelyen.

A településről úgy vélekedett a polgármester, hogy az elődöknek és a most ott élőknek köszönhetően rengeteg értéket teremtettek a szankiak, akik ennek köszönhetően egy rendezett községben élhetnek, ahol szinte minden biztosított a boldoguláshoz. Mint elhangzott: a közfoglalkoztatottak száma szűkül, miközben az álláskeresők száma felére csökkent. Javíthat majd a foglalkoztatási helyzeten az épülő agrárlogisztikai központ és a hűtőház is. A belterületi főút, a Béke utca burkolatának javítását is szorgalmazzák, és az eddigi földutat zúzott kővel szilárdítják majd Bócsa, illetve Majsa irányába. A tervek között szerepel az Európa Ház átadása – amihez még pályázati forrást remélnek -, egy négy évszakos jégpálya és egy helytörténeti gyűjtemény kialakítása is.

Beszámoló hangzott el a háziorvosi helyzetről is, hiszen jelenleg egy orvos, dr. Nárai Tibor látja el mindkét körzet lakóit. Mindez gyakran hosszabb várakozást jelent a rendelőben, ahol volt olyan nap, hogy 130-an jelentkeztek ellátásra. Várhatóan sorszámozást is bevezetnek hamarosan a rendelőben, de egyelőre továbbra is egy praktizáló orvosa marad a községnek.

A községvezetés ígéretet tett arra, hogy segítenek a hulladékszállítással kapcsolatos számlázási panaszok megoldásában. Kérték, hogy akinek ilyen jellegű problémája akad – amik vélhetően a szolgáltatónál történt adatváltoztatások miatt történtek –, jelezze a polgármesteri hivatalban.

Patkós Zsolt beszámolt ­arról is, hogy egy hivatásos meseíróval szeretnék megíratni a község legendáját. Császár Zsoltot kérték fel a „mítoszteremtésre”, és a remények szerint a Kiskun Emlékhely avatójára elkészül a Zank vezér születésével kezdődő falumese.