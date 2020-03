Népkonyhát nyitnak Kiskunmajsán a rászorulók megsegítésére

Csütörtökön tartotta ülését a város önkormányzatának képviselő-testülete, de a következő közös tanácskozásra alighanem hosszabb időt kell várni.

A rendkívüli veszélyhelyzet meghirdetése óta Patkós Zsolt polgármester saját hatáskörben olyan pénzügyi döntéseket is meghozott, amit most hagyott jóvá a testület. Az egyik döntés egy pályázat önrészének biztosítása volt, amit a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottak be rendezvények támogatására. Az önkormányzat egyhangúlag megszavazta a 2,1 millió forintot jelentő önerőt, aminek révén akár tízmillió forintot is nyerhetnek. A város költségvetését érintő másik kiadás az az ötmillió forint volt, amelyet a koronavírus-járvány védőeszközeire – szájmaszkokhoz szükséges alapanyagokra, azok megvarratására – fordítanak. A város számára mintegy harmincezer darab szájmaszk készül. A képviselők ezt a kiadást is mindannyian jóváhagyták.

A polgármester beszámolt arról is, hogy megkezdődött a minibölcsőde építése, ahol 16 gyermeket szeretnének fogadni jövő év januárjától. A Napsugár Óvoda Bajcsy-Zsilinszki utcai új tömbjének bejárása megtörtént és a feltárt kivitelezési hibákat javíttatják. A veszélyhelyzet kihirdetése óta megtett intézkedések kapcsán elmondta: a termelői piac bezárása nem aratott osztatlan sikert, de több mint harmincan vállalták az otthoni árusítást.

A városházán létrehozott, ingyenesen hívható zöldszám (06-80/324-088) múlt hét óta a hétvégeken is hívható 8 és 20 óra között. – Huszonegy olyan kérés futott be erre a számra, melyben idősek ellátásához kértek önkormányzati segítséget – közölte a polgármester. A beérkezett jelzésekről értesítik az Orgona Református Szociális Intézmény diszpécserét, akinek feladata a házi segítségnyújtás irányítása kül- és belterületen.

A polgármester bejelentette: a Gordiusz Intézmény március 30-tól népkonyhai szolgáltatást indít Kiskunmajsán. A szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg ételt biztosítanak ingyenesen. Az ételt a Szabadkai úti mentorházban és a Fő utca 79. alatt osztják 11 és 13 óra között.