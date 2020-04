Néhány kecskeméti parkból haza kellett küldeni a csoportosulókat

A kecskeméti polgármester szerint az elmúlt napokban a Homokbányánál többször kellett intézkedniük a városrendészeknek, mert 30-50 fiatal gyűlt össze. Más parkokban is voltak csoportosulások, de a felszólításra mindenki ellenkezés nélkül távozott.

A megyeszékhelyen a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Kecskeméti Városrendészet munkatársai ellenőrizték szombaton és húsvétkor az országos kijárási korlátozások és a helyi operatív törzs határozatainak betartását. Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester szerkesztőségünknek küldött közleménye szerint az ideiglenesen lezárt zöldterületeken, így a szabadidőközpontban, az arborétumban és a Nyíri erdőben nem volt szükség rendőri intézkedésre. Szombat este-éjszaka viszont több esetben is helyszíni bírságot szabtak ki, mert az egyik nagyáruház parkolójában fiatalok, fiatal felnőttek gyűltek össze gépkocsikkal, és „nem tudták igazolni, hogy a kijárási korlátozásnak megfelelő, alapos okkal tartózkodnak a közterületen”.

A Kecskeméti Városrendészet a Budai utcai piacnál, a belvárosban, a külső parkokban és a játszótereken tartott folyamatos ellenőrzést, nézték a térfigyelő kamerákat, a polgárőrséggel közösen hangosbeszélőn tájékoztatták a lakosságot, és a rendőrökkel együtt teljesítettek éjszakai szolgálatot. A piaccsarnoknál a legtöbb esetben tudták a vásárlók, hogy életkoruktól függően 9 óra előtt, vagy után mehetnek be, de sokan nem tartották be az 1-1,5 méteres távolságot. Egy nagyáruházban a túl nagy tömeg miatt figyelmeztetni kellett a biztonsági szolgálatot, ám a városrendészek későbbi ellenőrzésekor már működött a zsiliprendszer. A városrendészet munkatársai pótolták a játszótereknél leszaggatott, lezárást jelző szalagokat is.

– A Kápolna-réten és a Csalánosi erdőben nem voltak tömegek, az ott sétálók, horgászok jelentős távolságot tartottak egymástól – nyilatkozta a polgármester, aki szerint a futók és a kerékpározók is felelősségteljesen viselkedtek. Annak viszont nem örült, hogy a Homokbányánál, a kialakítás alatt álló területen „nagyszámú fiatal (30-50 fő) gyűlt össze többször is, és használták a még át sem adott parkot, létesítményeket”. A polgármester közlése szerint a városrendészek több esetben visszatérően ellenőrizték a helyszínt és elküldték az ott tartózkodókat. Más parkos részeken is szükség volt a csoportosulók hazaküldésére, „ami ellenkezés nélkül megtörtént”.

– Elmondhatjuk tehát, hogy a kecskemétiek döntő többsége óvatosan, felelősségteljesen töltötte az ünnepeket, amit időseknek, fiataloknak egyaránt nagyon köszönök – hangsúlyozta Szemereyné Pataki Klaudia. A polgármester tapasztalatai szerint a piac és az ott árult termékek iránt nagyon nagy az érdeklődés, ezért kérte a piac vezetését, hogy mielőbb szervezzék meg a házhozszállítást. Ebben azon önkormányzati cégek, intézmények dolgozói segítenek majd, akiknek jelenleg nincs feladatuk – közölte.

Borítóképünk illusztráció.