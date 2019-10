NASA-projektjét is bemutatta a diákoknak

Először tartotta meg a Kutatók Éjszakáját a Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma pénteken.

Az intézmény, élve a lehetőséggel, hogy olyan pedagógusa is van, aki anno NASA-projektben vett részt, űrkutatásról szóló előadást is szervezett, terepasztalon mozgó robotokkal. Előtte a „micro:bit”, oktatási célra létrehozott, programozható mini számítógép használatát és egy tanóránkon készült turmixgép üzemeltetésére képes, áramfejlesztő biciklit mutattak be, úgy, hogy GoPro kamerákkal az egészet élőben közvetítették az iskola Facebook-oldalán.

– Nemsokára elkészül az egyik épületünkben egy digitális közösségi alkotóműhely, amelyből az országban alig több mint negyven darab lesz, ebben a megyében pedig három, az egyik itt, a Dózsában – magyarázta a rendezvény apropóját Fekete Antal tagintézmény-vezető, kihangsúlyozva: az informatika ágazat nagyon súlyozottan jelenik meg náluk, a szakgimnáziumban, a szakközépiskolában és a felnőttoktatásban is.

– Ez a jelen és ez a jövő, ezt tudja nagyon jól mindenki, aki nyomon követi az oktatás mai változásait. Várhatóan a most átalakuló szakgimnáziumi képzés, ami technikum lesz, az ötödévnél már olyan tudással vértezi fel a diákokat, ami ki fog váltani néhány tantárgyat. Nekünk nincs más dolgunk, mint erre felkészíteni az itteni diákokat – summázta.

A Dózsa a Kutatók Éjszakájával lényegében az iskolavezető által megfogalmazott új irányt jelöli ki: mostantól nagyobb hangsúlyt kapnak az olyan tudományos munkák is, mint például a fináléra tartogatott Baksa László informatikatanár egykori, 2008-as egyetemi munkája. A pedagógus akkor egy magyar kutatócsapat tagjaként vett részt a NASA Husar-2d projektjében, amely lényegében megágyazott a mai Mars-járóknak. Bár a Husar sosem jutott el a vörös bolygóra, sokáig használták tesztelésre az űrkutatási hivatal Utah államban lévő állomásán, ahol az idegen égitestekhez hasonló talaj és domborzat található. Az előadáson terepasztalon mozgatták a jövőbe mutató űreszközök modelljeit és más legórobotokat.