Móron készült az idei év legjobb rozé bora

Hagyományosan Miklós napján került megrendezésre az országos rozé borverseny Kunszentmiklóson. A 21. alkalommal megtartott megmérettetésen több mint 200 pincészet 360 bora került bírálat alá.

A borokat idén is Miklós nevű borászok és a 2017. és 2018. évi versenyen rozé borukkal aranyérmeket nyert szakemberek bírálták el. A borverseny elnöki tisztét dr. Kállay Miklós, a Szent István Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet emeritus professzora töltötte be. A mintákat a kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Szakgimnázium vincellér tanulói szolgálták fel.

– Az országos rozé borverseny megrendezésének gondolata egy hétvégi borozgatás közben született meg dr. Kállay Miklós, a Szent István Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet professzorában és bennem. Az első versenyt Miklós napján, Miklóstelepen, a borászati kutatóintézetben tartottuk meg. Kunszentmiklós tizennegyedik alkalommal ad otthont a borászatok szakmai versenyének. Az idei esztendőben nem csak hazai, hanem szlovák borok is bírálatra kerültek. Minden kék szőlőt termő vidékről kaptunk mintát, összesen tizenhét fajtát. Vannak érdekességek is, mint például a kékszőlőből készült fehér bor – mondta el lapunknak Kunszeri Miklós nyugalmazott borászati felügyelő, a verseny megalapítója.

A verseny legfontosabb célja a rozé és siller borok, gyöngyöző borok, pezsgők minőségének megmérettetése, a kiváló borok propagálása, megismertetése, piacra jutásuk elősegítése. A fogyasztók tájékoztatása a sajátos készítési technológiáról, melynek köszönhetően a rozé és siller borok egyedülálló módon egyesítik a kékszőlőből származó zamatgazdagságot a fehérborok frissességével, üdeségével. A rozé bornak nagyon jó a piaca hazánkban és nemzetközi megítélésük is kiváló. A franciaországi rozé világbajnokságokon például már több magyar borászat nyert arany, illetve ezüstérmet.

– A fehér és rozéborosok aranykönyvébe az idei év biztosan be fog kerülni. Szerencsére augusztusban nem volt nagyon meleg, így biológiailag is be tudtak érni a szőlők, nem csak cukrosodtak. Megfelelő volt a napfénytartalom, tehát ez az év minden szempontból optimális volt – értékelte a nedűket Kunszeri Miklós.

A kunszentmiklósi mustrát idén is nagy érdeklődés kísérte, mivel több mint kétszáz pincészet háromszázhatvan bora került a bírálók asztalára. Eredményhirdetésre a borbírálatot követően a kunszentmiklósi városháza dísztermében került sor.

Hetvenhét arany minősítés

A bírálóbizottságok döntése értelmében az idei versenyre benevezett borok közül hetvenhét kapott arany, százkilencven ezüst, és hatvankilenc bronz minősítést. Magyarország legjobb rozé bora 2019, Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nagydíja címet a Móri Molnár Borház Kft. 2019-es évjáratú Paulus rosé bora érdemelte ki.