Mindene odaveszett a tűzben az orgoványi családnak

Kedden éjszaka leégett egy orgoványi család albérlete, benne csaknem minden tulajdonukkal, irataikkal és háztartási eszközükkel. A fedél nélkül maradt család éppen házvásárlás előtt állt, de a hitelkérelemhez szükséges irataikat is elemésztették a lángok. Az önkormányzat a helyeket mozgósítva most gyűjtést szervez számukra, hogy újrakezdhessék életüket.

Kőszegi Krisztina a kora reggeli busszal tartott haza Orgoványra, ugyanúgy, mint azt már hosszú évek óta minden nap tette, miután végzett az éjszakai műszakkal kecskeméti munkahelyén, csörgött a telefonja. – Éreztem, hogy baj van, mert ilyenkor sosem szoktak hívni – mondta Krisztina és nem tévedett: párja telefonált azzal, hogy az éjszaka, míg ő dolgozott, leégett orgoványi albérletük és azzal együtt szinte minden ingóságuk odaveszett. Kicsin múlott, hogy nem történt tragédia. – A fiam éjszaka hangos pattogásra ébredt és amikor kinyitotta szemét, látta, hogy lángol a szobája. Azonnal átrohant a szomszéd helyiségbe, ahol a párom aludt, olyan mélyen, hogy nem hallott semmit, és felkeltette. Belegondolni sem merek, hogy mi történt volna, ha a fiam úgy alszik el ahogy szokott, fülhallgatóval a fülén és nem hallja meg a tűz ropogását – mondta könnyek között a megtört édesanya, aki láthatóan még mindig az események hatása alatt áll, nem múlt el zavarodottsága. Szintén nehezen teszi túl magát az eseményen párja is, aki nappal erőt mutat, ott jártunkkor az épen maradt kevés ingóságukat pakolták utánfutóra, de az éjjel rémálmokat hoz és gyakran felriad arra, hogy álmában lángok veszik körül. Lábai megégtek az eset során, amikor mezítláb, az izzó parázson lépdelve hatalmas lélekjelenléttel kivitte a gázpalackot az égő házból. Krisztina fia mindössze két tárgyat tudott megmenteni: nővére iskolában használt laptopját és egy kis tévét, ezeken kívül mindenüket, ruháikat, irataikat, iskolai felszerelésüket, háztartási eszközeiket elemésztette a tűz. A tűz sosem jön jókor, de ez a rossznál is rosszabb pillanatban történt, ugyanis Krisztináék éppen házvásárlás előtt álltak, már kinézték a vágyott ingatlant, csupán a banki hitelbírálat volt hátra ahhoz, hogy megvásárolják. Ehhez még be kellett volna nyújtani néhány dokumentumot, azonban azok a bennégtek a házban.

Másnap megtudták, hogy a tűz az épület kéményéből indult ki, feltehetően a lerakódott égéstermék lobbant lángra, pedig nyáron tisztították ki a kéményseprők. A tűz azután a tetőn keresztül terjedt tovább a fia által használt kisszobára, a nappalira, és a fürdőszobára. A helyiségeket és mindent, ami ott volt elemésztették a lángok, a másik szoba és a konyha maradt viszonylag épségben. Az oltást az orgoványi önkéntes tűzoltók kezdték meg, majd kiérkezésük után a kecskeméti hivatásosok folytatták a műveletet.

A fedél nélkül maradt család most szétszóródott, Krisztina lánya és fia átmenetileg édesapjukhoz költözött, ő maga pedig párja édesanyjánál húzza meg magát. – Nyolcezer forint van a zsebemben, ebből kezdjük újra – mondta Krisztina és meghatottan tette hozzá, hogy az orgoványiak megmutatták mekkora szívük van, összefogott a közösség, így sok felajánlás érkezett már hozzájuk a helyiektől bútortól kezdve a ruhákon át a tartós élelmiszerekig.

– Szegények voltunk mindig és mindenünket, amink volt, a magam munkájából kényszerültem előteremteni, soha senki nem adott még semmit nekem, ezért megható és zavarba ejtő a helyiek jóindulata – mondta Krisztina, aki két évtizede becsülettel és keményen dolgozik családjáért.

Az orgoványi önkormányzat egyszeri gyorssegélyt utalt ki a családnak és az önkormányzat szervezésében szombaton 14 és 17 óra között adománygyűjtést rendeznek a család javára a Művelődési Házban, ahová várják a felajánlásokat.

Közvetlenül is lehet segíteni a család újrakezdését

Aki szeretné támogatni a családot, az Kőszegi Krisztina 51700485-10003475 bankszámlaszámán teheti, illetve adományt juttathat részükre Orgoványra a Szabadság utca 27. szám alá.