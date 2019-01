Megújult a műkerti óvoda

Befejeződött a Műkertvárosban a Csokor utcai óvoda felújítása, 114 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásból.

Az óvodaépület részlegesen átalakult és teljeskörűen megújult. A felújítás során a három csoporttal működő óvoda fejlesztőszobával egészült ki és tornaszobával is bővült. A közös mosdók helyett külön mosdókat alakítottak ki a csoportok részére. Megújult a felnőtt mosdó-öltöző területe, akadálymentes WC, személyzeti WC, öltöző, mosó- és tárolóhelyiségek létesültek. Biztosították az épület akadálymentes megközelítését, a folyosókra vezetősávokkal ellátott burkolatot tettek, az ajtók küszöbmentesek lettek. Az udvaron immár kerti pihenőhely is van, emellett az intézmény új bútorokkal, berendezési tárgyakkal, fejlesztőeszközökkel és játékokkal is gazdagodott.

Elkezdődött az Árpádvárosi Bölcsőde felújítása és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése is, összesen 309 forint uniós támogatás segítségével. Az Árpádvárosiban átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítás és teljes körű energetikai korszerűsítés lesz, a munkálatok a főzőkonyha kivételével a teljes épületet érintik. Többek között itt is kicserélik a homlokzati nyílászárókat, a belső padlóburkolatokat, ajtókat, radiátorokat, hőszigetelik a homlokzati falakat, felújítják a mosdókat, és lesz teljes belső festés is. Az udvaron árnyékolókat építenek a homokozókhoz, valamint kerékpártárolót helyeznek ki. Az óvoda fejlesztőeszközöket is kap a projekt során.

A Klapka utcai bölcsőde esetében berendezési tárgyakat és udvari játékokat vásárolnak.