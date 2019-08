Lesz új tűzoltólaktanya Kecskeméten, de előbb új pályázat kell

A kecskeméti tűzoltóság belvárosi elhelyezkedése évek – sőt évtizedek – óta problémát jelent, rengetegszer felvetődött az elköltöztetése a központból. Az is gond, hogy a szűk hely miatt nem bővíthető, így a szerkocsik számát se lehet növelni.

Lamperth Mónika a Gyurcsány-kormány belügyminisztereként 2005-ben bejelentette, hogy a megyeszékhely új laktanyát kap. Aztán nem történt semmi. 2009-ben arról adtunk hírt, az önkormányzat pályázaton kívánt pénzt szerezni az építési költségek egy részére. Majd felröppent, hogy a Mercedes-gyár is örülne egy hozzá közelebbi tűzoltóságnak, voltak is ez ügyben egyeztetések a városvezetés és a cég között, de újabb csönd következett. 2013-ban pedig az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy 2014 tavaszára egy új tűzoltó­őrs készül el, mely később laktanyává bővíthető. Máig nem volt meg az első kapavágás.

Újabb szünet után egy laktanya építési engedélyét 2018 júniusában kapta meg a katasztrófavédelmi főigazgatóság. Mint azt Mukics Dániel szóvivő elmondta, egy ilyen nagy és komplex beruházás előkészítése időigényes, ahhoz több szervezet engedélye és jóváhagyása is szükséges. A kinézett helyszín, a Mindszenti körúti lőtér mögötti, régóta üresen lévő telek. A projekt műszaki tartalmának véglegesítése után, 2018 decemberében készültek el a kiviteli tervek. Az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019 áprilisában indult meg.

– Ezt a katasztrófavédelem a napokban visszavonta, ám a megjelent hírekkel ellentétben nem a jelentkezők hiánya, hanem a kiegészítő kérdések nagy száma miatt. A kiírt pályázattal kapcsolatban annyi tisztázandó kérdés érkezett, hogy azok egyenkénti megválaszolása, és pályázatba beemelése helyett egyszerűbb volt a pályázatot visszavonni. Később a válaszokkal módosított dokumentációval fogja azt a katasztrófavédelem újból kiírni, várhatóan még augusztusban – nyilatkozta Mukics Dániel. Hozzátette: a tervek nem változtak, a helyszín az eredetileg tervezett terület. A közbeszerzés lezárását követően következhet a munkaterület átadása, és indulhat az építkezés, ennek konkrét időpontját egyelőre nem tudni.

A tervek és a helyszín sem változott, uniós forrásból épül

A laktanya uniós finanszírozás révén fog megépülni, a projekt összköltsége 2,31 milliárd forint.

– A beruházás célja, hogy a kecskeméti tűzoltók a kor kihívásainak megfelelő, komfortos, korszerű, gazdaságosan üzemeltethető és környezetbarát munkahelyen láthassák el mindennapi szolgálatukat – hangsúlyozta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Az épületben lesz majd a tűzoltólaktanya, a katasztrófavédelmi kirendeltség és a megyei katasztrófavédelmi igaz­gatóság is.

A tervezett épület tűzoltólaktanya és irodaház is lesz egyben. Az új laktanya szertárában tíz szerállás lesz, vagyis ennyi jármű tartható ott készenlétben. Ahogy a legtöbb tűzoltólaktanyában, itt is a szertár felett kap helyet a tűzoltók pihenője, az étkezők, öltözők és a vizesblokkok. Az irodaházrészben működik majd a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és annak helyi szerve, a kecskeméti katasztrófavédelmi kirendeltség is. Az ügyeleti helyiségeken túl raktárak, irodák is lesznek itt.