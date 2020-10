Következetesség kell a járvány elleni sikeres védekezéshez

A Testi-lelki egészségünk rendezvénysorozat keretein belül R. Kárpáti Péter színész beszélgetett Győrfi Pállal, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével a világjárványról kedden a jánoshalmi Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében.

Győrfi Pál azzal indította a beszélgetés, hogy tudja, a világ lelki állapotára rányomja bélyegét a koronavírus-járvány és a vele járó egészségügyi, valamint gazdasági kockázatok. Mégis szeretné, ha a jelenlévők optimista gondolatokkal térnének haza az előadásról. – Ez a vírus nem fog elpusztítani minket. Láthattuk tavasszal, hogy a fantasztikus összefogásokkal és a korlátozások betartásával meg tudtuk fékezni a járvány terjedését. Most is erre van szükség, természetesen már nem olyan szigorú intézkedések mellett, de a szabályos maszkhasználattal és kézmosással, valamint a távolságtartással egy jó darabig együtt kell még élnünk – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a fertőzöttek számának nyár végi hirtelen megugrása a koronavírus valódi arcát mutatta meg, miszerint, ha az alapvető óvintézkedésekre nem figyelünk oda és lazul a fegyelem, akkor nagyon gyorsan terjed a vírus. – Müller Cecília országos tisztifőorvos legutóbbi sajtótájékoztatón már arról beszélt, hogy lassulni látszik a fertőzöttek számának emelkedése. Ez annak köszönhető, hogy újra figyelmezettebben viselkedünk, és mindaddig így kell tennünk, amíg nem lesz védőoltás, mert az a leghatásosabb fegyver a kórokozók ellen – tette hozzá.

Győrfi Pál a védőoltások kapcsán elmondta, hogy ha tanácsolhat valamit, ő azt javasolja mindenkinek, vegye fel az influenza elleni védőoltást. – Egyrészt könnyen el lehet kapni egyszerre az influenzát és a koronavírust, és nem mindegy, hogy egy vagy két betegség ellen kell egyszerre védekeznie a szervezetünknek. Másrészt, ha beoltatjuk magunkat influenza ellen, legalább a tünetek vizsgálatánál, azt kizárhatja az orvos, így gyorsabban állapíthatja meg a betegség valódi okát. A koronavírus esetén pedig kulcsfontosságú a gyorsaság – mondta.

R. Kárpáti Péter kérdésére válaszolva a szóvivő arról is beszélt, hogy a rendszeres testmozgással – maga is hetente többször fut -, a vitaminokkal, egészséges táplálkozással és a lelki jóllétünkkel sokat tehetünk a szervezetünk védekezőképességének erősítéséért, ami fontos tényező a Covid-19 elleni harcban.

Győrfi Pál felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy meg kell próbálni tisztelni a koronavírust, hogy észrevehessük, mit tanít nekünk. Elsőként a kórokozó egyszerű szerkezetét emelte ki, ami arra kell ösztönözzön minket, hogy egyszerű eszközökkel, mint például a maszkhasználattal és a kézfertőtlenítéssel küzdjünk meg vele. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem elég kampányszerűen kezet mosni vagy maszkot hordani, következetesen, mindig be kell tartani ezeket a szabályokat. Hisz maga a vírus is következetes, mert jellemzően ugyanazokat a tüneteket produkálja. – Ezen kívül a Covid-19 kiváló kapcsolatépítésben, ugyanis nagyon rövid idő alatt és könnyen fertőz meg egyszerre több embert. Tanuljunk meg mi is hatékonyan kapcsolatot építeni és fenntartani. Persze, mondhatnánk, hogyan lehetséges ez épp most, amikor csökkenti kell a kontaktusok számát, de az ember feltalálta az internetet, amit most a szolgálatunkba állíthatunk – mutatott rá a lehetőségekre.