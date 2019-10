Könyv készült Kecskemét szecessziós építészetéről

Kecskemét országosan is kiemelkedő jelentőségű szecessziós építészeti emlékanyagáról írt könyvet ifj. Gyergyádesz László.

A Kecskemét szecessziós építészete I. – Modern és magyaros című könyvet kedden mutatták be a Cifrapalotában.

A hírös város azon települések közé tartozott, ahol az urbanizáció nem az 1867-es kiegyezés utáni általános konjunktúra idején, hanem a millennium és az azt követő években teljesedett ki, így a városképet elsődlegesen a századfordulós-szecessziós építészeti irányzatok határozták meg. Kecskemét különleges főtéri építészeti együttesein szinte valamennyi szecessziós építészeti irány, korszak megmutatkozik. Kiemelhetjük a Lechner Ödön által tervezett városházát. Lechner volt a mester, de követőit is fontos megemlíteni. Például Márkus Géza tervezte a Cifrapalotát, Komor Marcell – Jakab Dezső páros az Iparos Otthont, a Fiatalok elnevezésű csoport Mende Valérral a Luther-udvart és a Jánszky Béla–Szivessy Tibor páros a művésztelepi épületegyüttest.

A most megjelent magyar és angol nyelvű könyv hiánypótló jellegű, ugyanis Kecskemét országosan is kiemelkedő jelentőségű szecessziós építészeti emlékanyagáról eddig nem jelent meg önálló, összefoglaló igényű kiadvány. A megjelenését a város is támogatta.

Ifj. Gyergyádesz László könyve egy sorozat első része. A kötetben olyan emlékekről olvashatunk, mint például a Városháza, Lechner megvalósulatlan víztornya, a Cifrapalota, Balatoni Farkas Ignác sírkápolnája a Szentháromság temetőben, Kada Elek polgármester hunyadivárosi nyaralója, vagy a már lebontott II. városi bérház az egykori Don-kanyarban.

A könyvbemutató házigazdája Danyi Judit színművész volt, aki részletet is felolvasott a könyvből. A város nevében Hörcsök Imre önkormányzati képviselő, az Értéktár Bizottság elnöke szólt.

Kiemelte: a sok kutatómunkával íródott könyv kiemelkedő szakértelemről ad tanúbizonyságot. A kultúrtörténeti tudás mellett kiváló emléket állít az építészeknek is. A város nevében is elmondhatja, nagyon várják már a folytatást.

A kötetet eredetileg Keserü Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi professor emeritusa mutatta volna be, de betegsége miatt az általa írt méltatást a múzeum munkatársa olvasta fel.

A kötet megírásáról ifj. Gyergyádesz László adott számot. Elmondta: a most megjelent könyvnek már 20-30 éve meg kellett volna íródnia. Cikkek és tanulmányok már készültek a témában, de fontos a könyv, mert az szolgál alapul érdemben a további kutatásokhoz.

A könyv írása során sok kutatást végzett, régi újságcikkeket is használt forrásként, sokszor ott talált fontos információkat. A következő kötet jövő nyárra várható, mely a szintén szecessziós stílusú ifjúsági otthontól, azaz a régi iparos otthon épületével indul, de szó esik majd benne a lebontott épületekről is.