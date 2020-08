Kilenc és fél millió forintért készülhet terv a kalocsai uszodára

Az ötmilliárdos uszodafejlesztési koncepciót elvetették, az olcsóbb miatt egymásnak ugrottak a képviselők a legutóbbi testületi ülésen.

Vitatták az uszodatervezésre legjobb árajánlatot adó cég felkészültségét és az általa megállapított költségeket az ellenzéki képviselők a testület csütörtöki ülésén. Az önkormányzat 1,5–2 milliárd forintból szeretné újjáépíttetni a jelenlegi, korszerűtlen létesítményt, és ehhez a nagyberuházáshoz rendelne terveket, amire meghívásos közbeszerzési eljáráson kért árajánlatot három mérnökirodától. A legkedvezőbb ajánlatot az Ingenia Mérnöki és Építő Kft. tette, 9,5 millióért végezné el a munkát. Ezt annak ismeretében kifogásolták a képviselők, hogy néhány évvel ezelőtt már készült ilyen tervezet, ami jelentősen nagyobb, ötmilliárd forint értékű uszodáról szólt, mégis sokkal kevesebbet kellett költeni mérnöki feladatokra.

A napirendi pont vitája során dr. Bagó Zoltán, a Kalocsai Lokálpatrióta Egyesület képviselője azt firtatta, hogy miért szükséges 9,5 millió forintot fordítani a terv elkészítésére, miközben évekkel korábban – az előző városvezetés alatt – már készült egy, ötmillió forintért. Arról érdeklődött, hogy nem lenne-e olcsóbb a hosszú ideje rendelkezésre álló dokumentációt „leporolni”, esetleg módosítani, ahelyett, hogy újat rendelnének meg. Arra is kitért, hogy miért pont az anyagban szereplő három, egyébként nem kalocsai céget kereste fel az önkormányzat, hogy árajánlatot tegyen a terv elkészítésére. Szintén kifogásolta, hogy a megbízásra végül kiszemelt cég „rajzokat”, vagyis látványterveket készít, amiért sokallja a közel tízmillió forintos költséget.

Szabó Balázs jobbikos városatya arra hívta fel a figyelmet, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó, szegedi Ingenia Kft. két évvel ezelőtti értékesítési árbevétele kevesebb, mint amennyit a város most adna neki csak erre az egy projektre, ezért úgy érzi, hogy nem felkészültek egy ekkora beruházás megtervezésére. Heves szóváltásba keveredett a polgármesterrel is, aki szerinte azt sugallta az ülésen, hogy az ellenzéki képviselők mindenáron el akarják gáncsolni a beruházást. Hangsúlyozta: ő maga és szerinte a többi kifogást emelő városatya is szeretné, ha lenne új uszoda, csak éppen nem érzi indokoltnak, hogy pont ez a cég és pont ennyiért dolgozza ki a terveket.

A kifogásokra reagáló dr. Filvig Géza polgármester értetlenül fogadta, hogy az ellenzéki képviselők miért nem keresték meg korábban a kifogásaikkal, mikor már napokkal korábban megkapták a képviselő-testületi ülés anyagát. Rámutatott: tudomása szerint nincs olyan kalocsai mérnökiroda, amelynek lenne rutinja uszodaépítésben, ezért került a meghívott társaságok közé két szegedi és egy budapesti cég. Hozzáfűzte: a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály – amelynek az ülésen jelenlévő csoportvezetője szintén e mellett érvelt – olyan vállalkozásokat keresett meg, amelyekkel évek óta szakmai kapcsolatban van. Kiemelte azt is, hogy egy nagyobb uszoda és hozzá egy ötvenméteres medence megépítése azért sem lenne észszerű, mert az éves fenntartási költségek több száz millió forintra rúgnának, míg a jelenlegi létesítményre „csak” 72 milliót kell költeni évente.

A témára szintén reflektáló Simon Zoltán alpolgármester, ráerősítve Filvig érveire azt mondta, a korábbi tervezet nem volt észszerű, mivel nagyon drága, fenntarthatatlan létesítmény jött volna létre.

– Buta az a városvezetés, amely olyan fejlesztéseket hoz létre, amelyeket aztán nem tud fenntartani – fűzte hozzá Simon.

A Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda, valamint a Csajda-kert rekonstrukciójához szükséges beruházást megalapozó koncepcióterv beszerzését végül négy nemmel szemben megszavazta a hét kormánypárti képviselő.