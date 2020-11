Kevesebbet költenek rezsire az iskola korszerűsítése óta

Befejeződött a Nagy Lajos Általános Iskola energetikai felújítása, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 114,5 millió forintos pályázatából, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat koordinálásával való­sult meg, mintegy öt hónap alatt.

Zakar Zoltán polgármester elmondta, hogy a 35 éve betonyp elemekből épült iskolára már nagyon ráfért a felújítás, mivel eredetileg mintegy 15–20 évre tervezték. Többek között a szigetelése sem volt mindenhol megfelelő, ezért a fenntartási költsége is nagyon magas volt. Ezzel a felújítással kicserélték a külső nyílászárókat, leszigetelték a födémet, a külső homlokzatot, valamint a fűtésrendszert is újra cserélték. Kiépült a villámhárító rendszer, és mozgáskorlátozott-feljárón is megközelíthetővé vált az épület.

Dudla Erzsébet, az iskola intézményvezetője elmondta, hogy nem csak a gyerekek, a szülők is hálásak a megújult, szép környezetért. Hozzátette, hogy az esztétikai értéken túl érzik és élvezik azt, hogy

sokkal komfortosabb lett az épület, mindenhol egyforma meleg van,

és a rezsiszámla is töredéke az eddigieknek.

– A mostani beruházással az oktatási-nevelési körülmények tovább javultak településünkön. A jövő évben a Kiskőrösi Tankerületi Központtal összefogva tervezzük az iskolaépületen lévő régi palatető lecserélését is. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre növekszik településünkön a gyermekek létszáma. Az intézményben folyó színvonalas munkához, amelyet alátámasztanak az elért kiváló eredmények, most már a külső körülmények is felzárkóztak. Bízom benne, hogy a felújítások végén iskolánk épülete több évre megfelelő körülményeket fog biztosítani az Apostagon felnövekvő gyermekek számára – összegezte Zakar Zoltán polgármester.