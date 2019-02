Két éven belül megújulhat az ivóvízhálózat Kalocsán

A város a vonzáskörzetében lévő településekkel konzorciumban venne részt egy nemrég kiírt pályázaton, ami a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztését célozza.

Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője szerint a beruházás a barákai vízbázis ivóvízhálózati szivattyújának, valamint a kalocsai szennyvízátemelő szivattyújának cseréjét tartalmazná, és a keretből persze kiváltható lenne az egyre kritikusabb állapotban lévő ivóvízhálózat néhány fontosabb szakasza is.

A szakember ismertette: víziközműrendszerenként lehet pályázni, ami azt jelenti, hogy „szennyvízrendszerre és ivóvízrendszerre is egy-egy benyújtható”. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által javasolt rekonstrukciók a Ciglidi úti ivóvízhálózatot érintenék, ide 400 folyóméternyi új vezetéket fektetnének, illetve a Szent István út 57–89. szám közötti szakaszát, ahová 365 folyómétert. Ennek a beruházásnak az értéke 15,5 millió forint, 4,6 millió önerővel. A szennyvízhálózaton a Paksi köz egyik 110 méteres szakaszát váltanák ki, a városhatártól az ipari elkerülő útig, valamint a Szent István király út 89 méteres részét, ami a Belvárosi iskola előtt húzódik.

– Bár nagyobb támogatási összeggel is benyújtható lenne a pályázat, mivel víziközműrendszerenként csak egyet lehet és a környező települések is mérlegelik, hogy részt vennének benne, nincs rá lehetőség, hogy Kalocsa a teljes összeget igénybe vegye, már csak a hatalmas önerővonzata miatt sem – fejtegette Boromisza. – Egyébként pedig a többi település is ennek a víziközműrendszernek a része, vagyis külön-külön nem pályázhatunk, csak konzorciumban – magyarázta.

A Kalocsa vonzáskörzetében lévő községek még gondolkodnak, ezért a város egyelőre kivár. Az osztályvezető elmondása szerint víziközműrendszerenként 100 millió forint a pályázati keret, ezen osztozhatnának a kistérségben egy hálózaton lévő települések. Döntés Kalocsán már született: a képviselő-testület megszavazta a részvételt, a pályázatot február 1–28-ig kell beadni és ha pozitív elbírálásban részesül, két év van a megvalósításra.