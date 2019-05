Hulladékból készítettek műalkotásokat a félegyházi diákok

Hulladékból készült műalkotásokból nyílt kiállítás vasárnap este Kiskunfélegyházán a Kossuth Lajos Szakképző Iskola parkjában. A Miénk itt a tér című szabadtéri tárlatot a Városlapítók Hete programsorozat részeként rendezte meg a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete, illetve a Wesel Hugó Fotó Kör.

A városközpont felújítása miatt rendhagyó helyszínen, a Kossuth Lajos Szakképző Iskola udvarán nyitotta meg kapuit a tizennyolc éve indult Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás. Nem csak a helyszín változása miatt különleges ez a tárlat, hanem azért is, mert a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület és a Wesel Hugó Fotókör mellett a helyi általános- és középiskolák is részt vesznek a kiállításon – mondta el a megnyitón Kovácsné Csonka Szilvia a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója. A Hulladékból műalkotás című tárlatot Rosta Ferenc alpolgármester nyitotta meg. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy vannak rendezvények, amelyek szorosan hozzátartoznak a város hagyományaihoz és életéhez. – Ilyen a Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás is, amelyet annak idején a hatalmas kreativitással megáldott Lantos Szabolcs és barátai találtak ki és amely azonnal osztatlan népszerűségre tett szert. Ezek a bemutatók mindig igényesek és különlegesek voltak. Ám most először kerültek olyan helyzetbe a rendezők, hogy az eredeti helyszínen nem lehetett megvalósítani az eseményt a Zöldváros Projekt építkezései miatt. De ha valaki azt gondolta volna, hogy ez az „apróság” megakadályozhatja a kiállítás megszervezését, vagy felmerült volna a gondolat, hogy áttegyék a következő évre a rendezvényt, netán kimaradjon, akkor nem ismerik az alkotókat – fogalmazott Rosta Ferenc.

A Hulladékból műalkotás című pályázatot Zöldváros projekthez kapcsolódva hirdették meg a város általános és középiskolásainak. Amint a tárlat is mutatja az ifjúság rákattant témára, melynek nyomán egészen különleges alkotások születtek. Itt elsősorban a fiatalok kreativitására csodálkozhatnak rá az érdeklődők. Ezen kívül pedig a rendező fotókör tizenkét fotóját is megnézheti a közönség. A kiállítást Fekete László, Kis László, Rátkai Zsuzsa, Kis Virág, Lukács Ferenc, Kovács-Csonka Szilvia, Kátai Attila, Keresztesi Tünde, Ónodi László és Lantos Szabolcs rendezte – sorolta az alpolgármester. Azt is elmondta, hogy a hulladékból készült műalkotásokat díjazni is szeretnék a szervezők, ezért arra kérik a látogatókat, hogy a helyszínen, vagy az esemény közösségi oldalán szavazzanak a nekik legjobban tetsző alkotásokra. Az ünnepélyes eredményhirdetés május 26-án 17 órakor lesz a városi sportcsarnoknál felállított színpadon.

A pályázat résztvevői

Szent Benedek Középiskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye, a Móra Ferenc Gimnázium, a Kossuth Lajos Szakképző Iskola, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, a József Attila Általános Iskola, Platán Utcai Általános Iskola, a Darvas Általános Iskola, a Waldorf Általános Iskola, a Constantinum és a Dózsa György Általános Iskola csoportjai.