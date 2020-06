Házakra dőlt fák, elöntött pincék a délutáni viharban

Hétfő délután egy kiterjedt zivatarcella vonult át a Dél-Alföldön észak-keleti irányba. Kiskunhalason nem volt eső, viszont az erős szél adott munkát a tűzoltóknak, Zsanán és Balotaszálláson rövid idő alatt rengeteg csapadék esett, több házra is fa dőlt az orkán erejű szélben és szivattyúzni is kellett a vizet a tűzoltóknak.

Az első riasztás Kiskunhalason a Jókai utcából jött, ahol egy házra zuhant rá egy akácfa törzse. A vastag faágat láncfűrész segítségével távolították el a tűzoltók a tetőről. A Kiskunhalas és Zsana között vezető úton több helyen leszakadt faágak borították az úttestet, volt ahol gyökerestől dőltek az utakra a fák.

Zsanán az Ady Endre utcában több házra is fa dőlt. Az egyik családi ház udvarán gyökerestől fordította ki a viharos szél a diófát, ami a ház falának borult, több cserepet lesodort, valamint egy kéményt is ledöntött és beszakította tetőt. A tűzoltók csak egy speciális jármű emelőkosarából tudták elérni a magasabb ágakat és levágni. A mentési munkálatokban egy helyi munkagéppel is segítettek az önkéntesek.

Szintén az Ady Endre utcában egy másik ház tetőszerkezetét bontotta meg az orkán erejű szél, a cserepeket lesodorta. Egy közeli házra egy fenyőfa dőlt. Az egyik utcában pedig egy családi ház pincéjét árasztotta el a víz, ami húsz centi magasan állt. Balotaszálláson az Arany János utcában dőlt egy fa a házra, a faluban több háztetőről is levitte a cserepeket a viharos szél. Leszakadt vezetékekhez riasztották az áramszolgáltató munkatársait is, Pirtó és Kiskunhalas között is sok faág zuhant az 53-as főútra és a kerékpárútra. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók, a kiskunmajsai önkéntesek és a ruzsai tűzoltóság munkatársai vonultak a kárhelyekre. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés.