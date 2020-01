Hatalmas szívben gyűjtik a kupakokat

A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézményében nemcsak beszélnek a környezettudatosságról, hanem tesznek is érte.

Ezt bizonyítja, hogy az iskola viselheti az ökominősítést, a madárbarát és energiahatékony címet. Wolnerné Vidéki Szilvia igazgató elmondta, 2016-ban a tagintézmények közösen tűzték ki célul, hogy ökoiskolává válnak. Ennek érdekében számos új tevékenységbe kezdtek, melyek a gyerekeket, a szülőket és a pedagógusokat egyaránt az ökoszemlélet irányába terelik.

– Sok ilyen tevékenységünk közül egyik a kupakgyűjtés, ami azért is fontos, mert szociálisan is érzékennyé teszi a gyerekeket, hiszen mi konkrétan a beteg Török Jánoskának gyűjtjük a kupakokat. Szerettünk volna olyan célt, aminek nincs jutalma, hogy ezzel is önzetlenségre neveljük a diákokat – tette hozzá Szunyi Anikó tagintézményvezető-helyettes. Azt is elmondta, a kupakgyűjtő szív az egyik szülő, Pallagi Erika kezdeményezésére valósult meg. Az iskola karbantartói, Ágó Csaba és Boda Ferenc újrahasznosított anyagokból – régi kazán, mosógép alkatrészekből és drótkerítésből – készítették. A gyűjtőszív közvetlen környezetét pedig a Kossuth szakképző iskola diákjai betonozták körbe.

Takácsné Medveczki Zsuzsanna tagintézmény-vezető örömmel számolt be arról, hogy a gyerekek egyre tudatosabban gyűjtik a műanyag kupakokat. – Az összegyűjtött kupakokat el is visszük a műanyag-feldolgozóba, hogy ezzel is megkönnyítsük a Török család életét. A kezdeményezést a cég is támogatja, azzal, hogy negyven forint helyett hatvanért veszi meg tőlük a kupakok kilóját. Ezt az összeget gyakran az iskola is kiegészíti, és az így összegyűjtött pénzt pedig a gyerekek adják át a beteg fiú családjának – sorolta a tagintézmény-vezető.

– A kupakok mellett újrahasznosítás céljával a használt ruhákat, elemeket, papírt és a műanyag palackokat is gyűjtjük. Tegyél egyet, vegyél egyet céllal a könyvek újrahasznosítására egy könyvespolcot is kialakítottunk az iskola aulájában. Mivel az energiahatékony címet is viseli az iskola, energiakommandót is működtetnek a diákok, akik minden szünetben ellenőrzik az energiapazarlást – részletezte a tagintézmény vezetője.