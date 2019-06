Három napig csattogott, kerregett és pöfögött Kiskőrös

Hetedik alkalommal rendezték meg a Kiskőrösi Dutra Nemzetközi Találkozót péntektől vasárnapig Kiskőrös több helyszínén. A hazai járműgyártás legendás darabja közé szerveződő három napos eseményen ipartörténeti előadások hangzottak el, csaknem 100 járművel tartottak felvonulást a városban és szántóbemutatót tartottak, majd traktorpárbajon mérték össze erejüket az ikonikus erőgépek.

Korbuly János, a Vörös Csillag Traktorgyár főmérnöke és Rhorer Emil főkonstruktőr közösen alkották meg a Dutra U 28 traktorcsaládot, mert nagy igény volt az 50-es években a nagy vonóerejű lánctalpas traktorok kiváltására a homokos talajon jelentkező erős kopás miatt. A Dutra sorozatgyártása 1958-ban indult el. Nem túlzás azt állítani, hogy Korbuly Dutra-elvén alapuló konstrukció forradalmi volt: a gép súlyának kétharmad része az első tengelyt terhelte, melynek köszönhetően egyenletesen kapaszkodott a négy kerék és mindenféle talajviszonnyal megbirkózott és verhetetlenül jól irányíthatónak bizonyult a traktor, mert terhelésnél nem emelkedtek el az első kerekek – szemben a szovjet mezőgazdasági vontatókkal. Sikertörténet volt, sőt a szocialista blokk izolációjában gyártott traktor híre a világban is szárnyra kelt. Korbuly János és Rhorer Emil pedig Kossuth-díjat kapott a konstrukció megalkotásáért. Jól mutatja a kommunizmus logikáját, hogy szúrta a szovjet vezetés szemét, hogy kis hazánk olyan traktort gyárt, ami magasan veri az összes traktortípust, nem csak a Szovjetunióban, hanem az egész világon és egy KGST-határozattal 1973-tól megszüntette a Dutra gyártását – kellett a piac a szovjet gyártású MTZ és a K700-as modelleknek.

A fentiek is indokolják, hogy miért forgott Kiskőrös élete három napig, péntektől vasárnapig a hazai erőgépgyártás legendás darabja körül. A korát évtizedekkel megelőző, a korabeli magyar járműgyártás világszínvonalú voltáról tanúskodó Dutrákra ezrek voltak kíváncsiak a VII. Kiskőrösi Dutra Nemzetközi Találkozón, melyet a Kiskőrösi Dutra Baráti Kör Egyesület szervezett. A péntek a találkozón résztvevő, mintegy 100 jármű fogadásáról szólt, majd szombaton tartották az esemény megnyitóját az Úttörténeti Múzeumban, ahol a himnusz közös eléneklése után Font Sándor országgyűlési képviselő kezdte a köszöntők sorát. Font Sándor felidézte a Dutra történetét és elmondta, hogy a korabeli járműgyártásról árulkodik az, hogy annak aranykorában, az 1960-as és 70-es években gyártott Dutrákkal még ma is dolgoznak a földeken és elárulta, hogy ő maga is egy Dutra UE28-as traktoron nőtt fel.

Domonyi László, Kiskőrös polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy a rendezvény megmutatja Kiskőrös erősségét: azt, hogy egy baráti társaság összefogása és a traktor iránti szerelme képes egy nemzetközi szintű rendezvényt teremteni a városban.

Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is köszöntötte a nagyszámú érdeklődőt, majd a rendezvény fontosságát hangsúlyozva ő is felidézte a Dutrával kapcsolatos emlékeit.

A szombat technika- és ipartörténeti előadásokkal folytatódott a Dutra Akadémia keretében, majd délután füstfelhővel és hangorkánnal színesített felvonulással örvendeztették meg a kiskőrösieket. A felvonuló csaknem 100 jármű közt nem csak Dutrák, hanem régi Csepelek, csettegők, és a szocialista autóipar egyéb remekei is láthatók voltak. Vasárnap szántóbemutatót tartottak a Dutrások, majd traktorpárbajban mérték össze erejüket a sárdagasztók Erdőteleken. A találkozón megtekinthető volt a világ egyetlen Dutra 1300-as traktorja is.

Lengyelországba mennek a kőrösiek

A lengyelországi Wilkowicéből érkezett traktoros klub tagjai is köszöntötték a szervezőket és a vendégeket. A lengyelek két dobhártyaszaggatóan puffogó korabeli Ursus traktorral érkeztek a rendezvényre. A lengyel traktorosok meghívták a kiskőrösi szervezőket augusztusi traktoros találkozójukra.