Hálás a kórház dolgozóinak a géderlaki koronavírusos férfi

Ő volt az első beteg a kalocsai járásban, a héten hazatérhetett.

A géderlaki Berényi István volt az első koronavírusos beteg a kalocsai járás területén: a betegséget vélhetően a Kanári-szigeteken töltött szabadsága alatt kapta el, március közepén. Bár ott még nem érezte rosszul magát, hallotta, hogy a járvány terjedése gyorsul, Európában és hazánkban is, ezért felhívta a munkahelyét, hogy hazatérve inkább önkéntes karanténba vonulna. Jól tette: néhány nappal később jelentkeztek a tünetek, nem sokkal később pedig a kiskunhalasi kórház fertőző osztályára került. Innen a héten engedték haza, miután néhány napos lábadozás után zsinórban három negatív tesztet produkált.

Most – a biztonság kedvéért – még két hét házi karantén vár rá. A Géderlakon önkormányzati képviselőként is dolgozó férfi 62 éves, enyhe magas vérnyomás mellett nincs más alapbetegsége, de így is megviselte az elmúlt pár hét: volt olyan időszak, amikor az életét féltette.

– Még a Kanári-szigetekről felhívtam a főnökömet, hogy nem mennék dolgozni. Megegyeztünk, hogy a többi dolgozó megnyugtatása miatt jobb, ha otthon maradok, két hétig. Egy szerdai napon érkeztem haza Géderlakra, az első két napon nem éreztem magamon semmit, még a szőlőmet is megmetszettem, de aztán szombatra étvágytalan lettem, vasárnapra pedig elkezdtek fájni az ízületeim. Lázam nem, csak hőemelkedésem volt, abból is a legmagasabb 37,5, esténként, de reggelre lement 36,1-re – számolt be kérdésünkre az első tünetekről Berényi, megjegyezve, hogy főleg a fokozódó végtagfájdalom vált gyanússá számára.

A hazaérkezését követő hét első napjaiban egyre betegebb lett, szerdán már nagyon rosszul aludt, és arra ébredt, hogy nem kap levegőt. Azt az éjszakát még „kihúzta”, abban bízva, hogy jobban lesz, de csütörtökre erősen köhögni kezdett, ekkor számolt be a családjának az állapotáról. A betegeskedésre egyébként nem hajlamos férfit a fia és a húga beszélte rá, hogy azonnal hívja a háziorvosát. – Dr. Mag Piroskával beszéltem, azt kérte, hogy ha rosszabb lenne az állapotom, akkor ne várjak egy percet sem, azonnal hívjam a 112-t, mert lehet, hogy elkaptam a koronavírust – mesélte.

Aznap estére teljesen lerobbant, saját bevallása szerint „egy szót sem tudott úgy kimondani, hogy közben ne kapkodja a levegőt”, közben pedig erős fájdalom állt a hátába, a lábaiba és „majd’ szétszakadt a hasizma” a köhögéstől. A kihívott mentőben megmérték a véroxigén-szintjét, amit megfelelőnek találtak ahhoz, hogy még ne kelljen infúzióra kötni, de a tünetek alapján úgy ítélték meg, hogy rögtön elindulnak vele Kiskunhalasra. Ott előkészített szoba és ágy várta, mellette egy lélegeztetőgéppel. Azonnal gyógyszereket, injekciót és infúziót kapott, az arcára tették a lélegeztetőgép maszkját, mintát vettek tőle orrüregből és garatból, majd hagyták aludni. Az első, majd a két nappal később megismételt tesztje is pozitív lett.

– Egyedül voltam a háromágyas szobában, nem volt se rádió, se tévé, csak az otthon még utolsó pillanatban eltett imakönyvemet tudtam olvasgatni. Most már az elejétől a végéig tudom – mosolygott. – Többször is hajnali kettőkor keltettek, vettek mintákat, amiket vizsgálatra küldtek. Reggel fél nyolckor jöttek újra, kaptam reggelit, jött egy vérvétel, és végig magam mellett tarthattam az oxigénpalackot arra az esetre, ha azt érezném, hogy fulladok. Erős köhögőrohamok jöttek rám, igyekeztem a mosdóban mindent felköhögni – mondta, hozzátéve, hogy plazmás, véres váladék távozott az orrából és a torkából.

A kórházi ápolása harmadik napjára, vasárnapra már sokkal jobban érezte magát, hétfőre pedig „abszolút semmi baja nem volt, leszámítva egy kis köhögést”, ami miatt még fel-feltette az oxigénmaszkot. Később érkezett a kórterembe egy újabb beteg, akinek felajánlotta a lélegeztetőgépét, mondván, neki már nincs rá szüksége. Azokon a napokon, amikor enyhébb tüneteket produkált, újabb mintákat vettek tőle, szerda hajnalban az utolsót, amivel együtt zsinórban a harmadik negatív tesztet produkálta, így már délután hazaengedték. A családja gondoskodott róla, hogy steril lakásba érkezzen, mivel itt még további két hetet kell eltöltenie, egyedül, házi karanténban.

Ezt már csak biztonsági intézkedésnek véli, hiszen az állapota nem indokolja, de betartja a korlátozást. Saját bevallása szerint nem a fertőző osztályon töltött szűk egy hét volt a legrosszabb, hanem az az éjszaka, amikor mentőt hívott, ugyanis szó szerint úgy érezte, hogy nem fogja megérni a másnapot. A halálfélelem szokatlan volt számára, mivel soha nem volt súlyos betegsége, az orvosa is csak nagyritkán látja. Hozzáfűzte: a legnagyobb hálával a kiskunhalasi fertőző osztály dolgozóira gondol, akiknek még az arcát sem látta a védőfelszerelések miatt, de sosem felejti el nekik, hogy milyen „becsülettel és kedvesen” végezték a munkájukat.