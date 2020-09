Görbültek a botok a Szelidi-tó partján

Nagy sikerrel zárult a Dunapataji Horgászegyesület idei gyermekhorgásztábora is. A fiatalok a strandolás és a kirándulás mellett elsajátíthatták a horogkötés, a szerelékkészítés, a célba dobás technikáját, és elméleti ismereteiket is bővíthették.

A Dunapataji Horgászegyesület lassan egy évtizede szervez horgásztábort gyerekeknek a Szelidi-tó északi partján, a Bodzás részen lévő horgásztanyájukon. A szép épület, a nagy fedett terasz és füves udvar a megye egyik legszebb tava mellett ideális és csalogató környezet gyereknek, szülőnek egyaránt.

Az egyesület korábbi ifjúsági felelőse, Vajda Sándor ötlete nyomán indult el a tábor még 2011-ben, tőle tavaly vette át a stafétát Váradi András, s mint mondja, olyannyira népszerű a tábor, hogy már csak úgy tudnak új gyerekeket fogadni, ha a törzstagok közül valaki lemondja vagy „kiöregszik”.

Idén a szokásos július első hetéről augusztusra tolódott a tábor, melyen huszonöt gyerek vett részt a hatévestől a tizenöt évesig, közöttük öt lány is.

– Az évek során egyre nagyobb érdeklődés övezte a tábort, lassan kinőttük szállás szempontjából a horgásztanyát, így idén már a résztvevők sátorlakók voltak, ami talán még nagyobb buli is volt a számukra. Természetesen minden a horgászat-víz-halak téma köré épült, de nem úgy telt, hogy minden perc kötelezően be volt osztva – avatott be a tábor mindennapjaiba Váradi András.

– A programot rögtön az induláskor horgászoktatással kezdtük, mert nagyon különböző felkészültségű gyerekek voltak. Akadt közöttük olyan, aki akár felnőtt­horgászversenyen is megállta volna a helyét, de mi úgy indítottunk, mintha a gyerekek először találkoznának a vízzel és a horgászattal. Horgászszülők, egyesületi tagok, gyakorlott horgászok segítségével az alapvető dolgokat gyakorolták, mint horogkötés, szerelékkészítés, célba dobás, és persze az elméleti ismeretek is szóba kerültek – mondta.

Kifogták az igazán szép nyári időt, így a reggeli, kora délelőtti és a késő délutáni órákban horgásztak, a déli rekkenő hőségben pihenés, kora délután pedig strandolás, kirándulás várta a táborlakókat. Volt egy lovas kocsis kirándulás a déli parton lévő Bévárdi-tanyához, voltak nagy fürdések, szalonnasütés, halászléfőzés.

Egyik délután Csókás Endre, aki versenyhorgász, a pergetéssel ismertette meg őket, és az egyik gyermek mindenféle gyakorlás, előképzettség nélkül fogott is egy szép csukát. Közben a táborba benézett az M4 tévéstáb is, amely filmet forgatott a Szelidi-­tóról. Olyan jól sikerült ez a délután, hogy a tévéseknek a másfél órás forgatás alatt nem volt üresjárat, nem győzték a kamerával követni, ahogy a gyerekek sorra fogták a halakat – szép csuka, harcsa, süllő is horogra került.

Egyik nap egy kis csapatversenyre is sor került, melyet az előző napokon szerzett tudásra alapozva horogkötéssel, szerelékkészítéssel kezdtek, és bizony a lánycsapat kézügyessége itt szembetűnő volt, jutalmul ők foglalhatták el elsőként a legjobb horgászhelyet a parton. Idén a horgászszerencse igencsak melléjük szegődött, a sok apró mellett méretes, szép nemes halakat is fogtak, s ez egész héten életben tartotta a horgászkedvüket is.

A tábor mindennapjaiban Váradi András munkáját sok szülő is segítette, a vízparton sok egyéb speciális szabály is van, amit be kell tartatni a gyerekekkel, különösen, hogy a tó északi partszakasza gyorsan mélyülő, egyedül nem, csak állandó felnőttfelügyelettel lehetett fürödni, horgászni.

– Ezer ágra sütött a nap, pénteken volt mindössze egy kis zápor, gyönyörű helyen voltunk, nyár, víz, pecázás, mindenki halszagú, semmi kötelező, nem volt civódás, veszekedés, s nem volt telefonnal elvonuló, azt órák hosszat nyomkodó gyerek. Estére jól elfáradt mindenki, s volt olyan szülő, aki már a hazaköltözésnél mondta, hogy írjam fel őket jövőre – zárta a beszélgetést Váradi András, egyben megköszönte mindazok segítségét, akik hozzájárultak, hogy ismét egy tartalmas hetet tölthettek el a gyerekekkel a Szelidi-­tónál.

– A tábor költségeihez a Magyar Országos Horgász Szövetségtől, a Bács-Kiskun Megyei Horgász Egyesületek Szövetségétől pályázat útján kaptunk támogatást, de természetesen egyesületünk is hozzátette a magáét, és az önkormányzat illetve helyi vállalkozók is minden évben támogatnak bennünket, mindig számíthatunk rájuk – tette hozzá.