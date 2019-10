Gálaműsorral ünnepelték a kecskeméti kiválóságokat

Kecskeméten idén is a Város Napjához kötődő ünnepélyes gálán adták át a legrangosabb önkormányzati díjakat szombat este, a Katona József Színházban.

A Városháza – felvételről bejátszott – harangjátéka vezette fel az október 2-ai Város Napjához kötődően megrendezett ünnepélyes gálaműsort szombaton a Katona József Színházban.

– Szerencsés polgármester vagyok, és büszke lehetek arra, ahogy önök vezetik intézményeinket, gazdasági társaságainkat, hivatalunkat, nevelik gyermekeinket, gondozzák a tehetségeket, szervezik, bemutatják alkotómunkájukat. De egyben emlékeztetnem kell önöket arra, hogy mindig úgy érezzük, újabb és újabb lehetőségek, feladatok várnak ránk – mondta beszédében Szemereyné Pataki Klaudia, hozzátéve: mostanában rengeteg kecskemétivel beszélgetett, és pozitív visszajelzéseket mellett azt is őszintén elmondták neki, min kell még változtatni, javítani, fejleszteni.

– Bárhogy is alakulnak a választások, én csak azért kérem mindenkitől, hogy azt követően még nagyobb rajongással kell szeretni ezt a várost és még nagyobb alázattal szolgálni az itt élőket, megszolgálni a bizalmukat. Mert mi vagyunk a városért és nem fordítva – hangsúlyozta a polgármester, aki köszönetet mondott a díjazottaknak, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal jelentőset alkottak.

A gálán ezután köszöntötték a Kecskemét város polgára leszek helytörténeti vetélkedő elmúlt tanévének nyertes csapatát, mely az Arany János Általános Iskolából került ki; tagjai: Bende Nóra, Cserényi Helga, Faragó Bulcsú és Szántó Anna, felkészítő tanáruk: Lórné Molnár Tünde.

Köszöntötték a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj egyik idei kitüntetettjét, dr. Máttyássy Adriennt, a megyei kórház pszichiátriai osztályának vezető főorvosát. A Bozsó János-díjat Bella Rózsa Pilinszky János-díjas grafikusművész érdemelte ki, a Kodály Zoltán-díjat pedig Erdei Péter karnagy, címzetes egyetemi tanár, a Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet nyugalmazott igazgatója (ő külföldi koncertje miatt nem tudott részt venni a gálán).

Idén a Katona József-díjat Pál Attila színművész, a kecskeméti Katona József Színház tagja, a Kada Elek-díjat pedig Öveges László, a város főépítésze vehette át. Négy évente ítéli oda a közgyűlés a Kecskemét Város Díszpolgára kitüntető címet, olyan kiváló személyiségeknek, akik maradandó alkotó, tudományos tevékenységükkel segítik a város fejlődését, és a közélet kiemelkedő alakjai. A cím mostantól dr. Farkas Gábor építészt, címzetes egyetemi tanárt is megilleti. Az elismeréseket a polgármester, dr. Salacz László és dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselők, valamint Gaál József, dr. Homoki Tamás és dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterek adták át a kitüntetetteknek.

A gála műsorában olyan fellépők működtek közre, akik az elmúlt években nemzetközi vagy hazai kitüntetésben, díjban részesültek. Kezdésként a Kodály Iskoly Aurin Kórusa énekelt Durányik László vezetésével. A Barta Dóra vezette Kecskemét City Balett táncosai kétszer is színpadra léptek, először egy Piros Aranyak és Erős Pisták című etűddel, majd a Carmina Burana egy részletével. Hallhatta a közönség a Kodály Iskola három tanára, Héjja Bella, Szegedi Ildikó és Vadas László alkotta Zönge zenekart is. Az idén hetvenedik születésnapját ünneplő színművész, Dunai Tamás Ady Endre Párisban járt az Ősz című versét mondta el. Nagy sikert arattak a Mercedes-Benz Kosárlabda Akadémia ifjú sportolói Kosár Szív című koreográfiájukkal, valamint a Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató 2019-es, ötödik évadának nyertesei, a TanBorEn Trio is, melyet a kecskeméti Kodály Iskola volt tanulója, Tóth Levente, valamint Madaras Zoltán és Kerek Csombor alkot. Fellépett a gálán a Kaposvári Egyetem és a kecskeméti színház együttműködéséből született, idén negyedéves Cseke-osztály, akik Lili bárónő vizsgájának fináléját adták elő.

Végül Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár jelentette be ünnepélyesen, hogy január 1-jétől Nemzeti minősítést kap a Katona József Színház, és gratulált a címhez Cseke Péter igazgatónak. Zárásként Károly Kati, a színház zenei vezetője és Ferencz Bálint színművész adta elő Kodály Zoltán Háry János operájából a Tiszán innen, Dunán túl című dalt.