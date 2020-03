Folyamatos a riadókészültség a kalocsai mentőknél

A Kalocsai Mentőállomás – egyelőre – minden szükséges, koronavírus-fertőzés elleni védőfelszereléssel rendelkezik: van fertőtlenítőszer, védőruha, szemüveg, kesztyű, maszk, de hamar megcsappanhat a készlet az indokolatlan riasztások miatt.

Kérik, hogy mindenki csak nagyon sürgős, vagy életveszélyes helyzetben hívjon mentőt, mert így is leterheltek a dolgozók, akik folyamatos riadókészültségben élnek: bármikor behívhatják őket szolgálatra. A fertőzésgyanús esetekhez eleve beöltözve mennek, viszont szembesültek már olyannal is, hogy valaki nem vallotta be a diszpécsernek, hogy külföldről érkezett személlyel él egy háztartásban. Körültekintőbb és őszintébb telefonokat kérnek, mert veszélyeztetné az ellátásbiztonságot, ha kiesnének a munkából.

– Elég komoly felkészültséget igényel tőlünk ez a helyzet, de hála istennek az új, megbízott állomásvezetőnk előrelátásának köszönhetően jelenleg elég jól fel vagyunk készülve, úgy védőruhával, mint maszkkal, vagy fertőtlenítőszerrel. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz szükség többre, hiszen a folyamatosan szállított betegek csökkentik a készletet, mivel mindegyikükre kötelező legalább maszkot adnunk – árulta el kérdésünkre Matos Zoltán, a kalocsai állomás mentőtechnikusa.

– Nyilván ha fennáll a vírusveszély, akkor a teljes felszerelés: védőruha, védőszemüveg, dupla gumikesztyű, lábzsák, PP3-as virológiai maszk használata kötelező. Ebből minden járművön található a személyzet létszámának megfelelő mennyiség. Most még a raktár is jól fel van szerelve – foglalta össze.

A szakember kihangsúlyozta: a készlet akkor lesz fenntartható, ha csak indokolt esetekben kell a védőfelszereléshez nyúlni; ezért is kéri, hogy aki „meglévő egészségügyi problémájával” eddig rendszeresen telefonált, most próbálja meg mellőzni a mentőt. Példaként felhozta: derékbecsípődéssel, fájó ízületekkel, görcsökkel, vagy más, nem akut és életveszélyes panaszokkal mindenki igyekezzen más szállítási módot választani, ahelyett, hogy őket hívja, mert a panaszokat „úgysem tudják a mentőautóban meggyógyítani”, de „a kórházba szállítással akadályozhatják komolyabb esetek ellátását”.

Aki viszont felső légúti probléma miatt tárcsázza a segélyhívót, és korábban kapcsolata került vírusfertőzöttel, vagy olyan személlyel, aki fertőzött területről érkezett haza, az ezt a tényt is jelezze a mentésirányításnak, figyelmeztetett. Matos elmondása szerint fontos, hogy „tisztességesen, tényszerűen” tárják fel, ha ilyen helyzet áll fenn, mert ekkor védőfelszerelésben kell kivonulniuk, nehogy később ők maguk vigyék át más betegekre a fertőzést. Ezt azért kérte külön, mert jártak olyan betegnél, aki letagadta a külföldi kapcsolatát, de a háza előtt osztrák rendszámú autó parkolt, és csak ennek hatására vallotta be, hogy vele egy házban élő rokona nemrég tért haza Ausztriából. A mentőcsapat meg ott állt, védőruha nélkül.

– Szeretnék megkérni minden bejelentőt, hogy a tényeknek megfelelően informálja a mentésirányítást, hiszen ez nagyon nagy mértékben befolyásolja a kivonuló csapat felkészülését. Ha csak az anamnézisfelvétel után igazolódik, hogy a beteg kontaktusba lépett fertőzöttel, vagy felső légúti fertőzésben szenvedővel, a személyzet pedig anélkül érkezett, hogy felvette volna a védőszerelést, akkor a mentőautó jelentős időtartamra kieshet a betegellátásból – vázolta a technikus.

– Hál’ istennek van elég védőfelszerelésünk, van fertőtlenítés minden betegszállítás után, ami most már kötelező is. Abban az esetben, ha esetleg vírusfertőzött, vagy annak gyanújával rendelkező személyt szállítunk, akkor a jármű sterilizálását meg tudjuk oldani a mentőállomáson. Ugyanakkor fontos tudnunk a kockázatról, amikor kiérkezünk a helyszínre, hogy a kollégák ne kerüljenek karanténba, és ne hulljon ki a személyzet – szögezte le.

– Már találkoztunk nem egy, nem kettő gyanús esettel. Ilyenkor a kiadott kormányrendelet alapján és a protokollok betartásával már a mentőállomáson felkészül a személyzet a szállításra, ami azt jelenti, hogy a teljes vírusvédelmi öltözetet köteles felhúzni – árulta el Matos Zoltán, hangsúlyozva, hogy a felszerelést a szállítás során és utána is viselniük kell, egészen addig, amíg a jármű fertőtlenítése be nem fejeződik. – A kiérkezés után egyértelmű anamnézisfelvétel történik, a megfelelő előírások betartásával. Igazoltan visszajelzünk a mentésirányításnak, hogy valóban fennáll-e a fertőzés lehetősége. A mentésirányítás a befolyt információk alapján a területileg illetékes kórházi egységet értesíti. Ez lehet a kalocsai kórház is, mivel felkészültek arra, hogy a fertőzésveszélyeseket izoláltan tudják fogadni. Úgy tudom, hogy elindult az elkülönített sürgősségi betegellátónak a működése, ahová az általunk gyanúsnak vélt eseteket vihetjük. Teljesen szeparáltan tudják tehát kezelni őket a kórház többi betegétől – szögezte le.

Ez a gyakorlat persze változik valamelyest, ha a páciens tünetegyüttese alapján „egyértelműen feltételezhető” a koronavírus jelenléte: ekkor „a mentésirányítás az erre hivatalosan kijelölt kórházi egységben biztosít elhelyezést”, mondta Matos, hozzátéve, hogy ilyen esetben Kiskunhalasra, Kecskemétre, vagy Szegedre kell szállítaniuk a beteget, „attól függően, hogy hol tudják fogadni”. A mentőben egyébként nem végeznek tesztet (nem is áll rendelkezésükre), ezért is szól úgy az utasítás, hogy „bárki, akinél felmerül a lehetősége, azt vírusfertőzöttnek kell tekinteni”.

Az viszont, hogy a mentőegység beöltözve érkezik valakihez „nem jelenti szükségszerűen azt, hogy koronavírusos beteghez megy”, emelte ki, elkerülendő a félreértéseket. A ruházat csupán annyit jelent, hogy hivatalból „a legrosszabbra készülnek”, nehogy ők maguk fertőzzenek meg további pácienseket. Hozzáfűzte: a rendkívüli helyzet más, az eddig gyakorlattól eltérő intézkedést is hozott magával. A vonatkozó kormányrendelet és az OMSZ házi protokollja is előírja, hogy a mentőautóban mostantól nem szállíthatnak mást, csak a beteget, akinél nem lehet több holmi annál a ruházatnál, mint amit éppen visel. Tehát „sem tisztálkodószereket, sem élelmiszereket, sem személyes tárgyakat, sőt, még járókeretet sem” vihetnek együtt a beteggel, mert „ezek felülete is fertőzőnek tekintendő”, fogalmazott.

– A múlt hét közepén érkezett egy utasítás, ami attól a naptól kezdődően elrendelte a folyamatos készenlétet, vagyis nálunk bárki, bármikor, bármilyen módon riasztható és köteles a munkahelyén felvenni a szolgálatot. A Kalocsai Mentőállomás minden dolgozójának folyamatosan be van kapcsolva a telefonja, elérhetőnek kell lennünk, és ha kell, tudnunk kell bármikor munkába állni. Amikor ide jöttünk dolgozni, tudtuk, hogy mit vállalunk. Nyilván ez plusz megfeszített munkarendet jelent, és folyamatosan túlterheltek vagyunk, de próbáljuk úgy felfogni, hogy borzasztóan sok segítséget kapunk az állampolgároktól, és szeretnénk viszonozni, azzal, hogy készenlétben vagyunk, és azzal, hogy ha kell, segítünk és a legjobb ellátásban részesítjük őket – nyilatkozta a mentőtechnikus. – Mindenki gondolja végig, hogy ebben az idegállapotban, amikor minden egyes kivonulásnál fennáll a lehetősége annak, hogy megfertőződünk, és általunk több embertársunk is fertőződik, az milyen szintű igénybevételt ró ránk. De mindenki megpróbál a legjobb tudása szerint megfelelni, és remélem sikerülni is fog – bizakodott.

A szakember kérte, hogy mindenki vegye komolyan a figyelmeztetéseket, és ha nem feltétlenül szükséges, senki ne menjen el otthonról, főleg ne összejövetelre, vagy társaságba. Lévén a mentők nagyon le vannak terhelve, fontos lenne az is, hogy „csúnya szóval élve” bagatell riasztásokhoz ne kelljen kivonulniuk, ezért hacsak nem akut baj állt elő, vagy testi épség, esetleg emberélet forog veszélyben, akkor ne hívják őket! Aki pedig segíteni szeretné, például a Kalocsai Mentőállomás munkáját, az megteheti, egyrészt az OMSZ-en keresztül, másrészt adakozhat az Életmentők Kalocsai Mentőalapítványnak is; utóbbi szervezet adószámát és bankszámlaszámát a Facebook-oldalukon érdemes keresni. Az állomás dolgozói a pénzadományok mellett hálásak tudnak lenni egy kis figyelmességért is, mondta Matos, megemlítve, hogy a hosszú ügyeleteket többen tették már elviselhetőbbé akár csak egy-egy tál meleg étellel, levessel, vagy süteménnyel, sőt, nemrég hallották, hogy valakitől mosható szájmaszkokat is kapni fognak. Minden ilyen, nem anyagi segítséget is nagyon köszönnek, jelezte.