Fizetős lesz a Nyíri út környékén a parkolás

Január 13-tól – lakossági kérésre – a kettes díjövezetbe sorolhatják Kecskeméten a Nyíri út megyei kórház előtti, azaz az Akadémia körúttól a Lunkányi János utcáig tartó szakaszát, így itt negyedóránként nyolcvan forint lehet a parkolás.

A megyeszékhelyen az utóbbi években jó pár utca lett fizetős a közelben lakók kezdeményezésére, akik megunták, hogy a házuk előtt a sokszor egész napra otthagyott autók akadályozzák őket a közlekedésben, parkolásban, vagy a házhoz történő ki- és beállásban. Így vonták be a parkolási övezetbe például a Katona József Gimnázium mögötti utcákat, vagy a Budai utcai piac környékét.

A kórház főbejáratához közeli négyemeletes társasházakkal kapcsolatban is már többször felvetődött ez a lehetőség. Úgy tűnik, most jött el az ideje a változtatásnak. A december 12-ei, csütörtöki képviselő-testületi ülésre készült előterjesztésében dr. Homoki Tamás alpolgármester javaslatot tesz arra, hogy a Nyíri út Lunkányi János utcától az Akadémia körútig tartó szakaszát vonják be a díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területekbe, a kettes díjövezetbe, melyben negyedóra parkolás nyolcvan forintba kerül. Indoklásként az alpolgármester megemlíti, hogy a jelzések szerint az érintett társasházak lakói nem tudnak a házak előtt parkolni a kórházhoz érkező betegek, látogatók miatt.

Természetesen a lakóknak nem kell majd fizetniük a parkolásért, hiszen a helyi rendelet szerint ez bárkinek díjmentes a lakóhelyhez vagy tartózkodási helyhez legközelebbi két várakozási területen. Lakcímenként legfeljebb kettő személygépkocsira lakossági bérlet adható ki, ez ingyenes, viszont a megváltásnak évente van egy ötezer forintos egyszeri költségtérítése, és a bérletet évente meg kell újítani.

A témát a testületi ülésre készült interpellációjában Király József, a Szövetség a Hírös Városért képviselője is említi. Véleménye szerint a jövőre a Nyíri úton épülő parkolóház – mivel fizetős lesz – a környékbeli társasházak „egyértelmű túlterheltségével jár majd, lehetetlenné téve ezzel az ott lakók már eddig is nehézkes parkolását”. Király József kijelenti: ezzel az üggyel mindenképpen soron kívül foglalkozni kell. Mint látszik, az önkormányzat ugyanígy gondolja, hiszen napirendre is tűzték a kérdést a soron következő közgyűlésre.

Mivel a törvény szerint fizetési kötelezettséget megállapító jogszabály csak a megszavazása után legalább harminc nappal léphet hatályba, így ha Homoki Tamás előterjesztését elfogadja a testület, leghamarabb január 13-tól lesz érvényes.