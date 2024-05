A nyomozók a járőrök szemfülességének köszönhetően bukkantak a nyomukra, ugyanis az egyenruhások kiszúrtak egy gyanús alakot az egyik kereszteződésben, amint hajnalban sétálgatott. Megállították a férfit, átvizsgálták a ruháit, és a kabátja belső zsebében 12, alufóliába csomagolt, kábítószergyanús anyagot találtak. Az igazoltatott bevallotta, hogy a tucatnyi pakk kristályt nemrég vásárolta. A rendőrök a terjesztők lakására indultak, ahol bruttó 169,86 gramm droggyanús fehér port és közel 4,3 millió forintot foglaltak le. Előállították a 48 éves férfit és 49 éves kedvesét, majd kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

Három drogdílert fogtak egy nap alatt a halasi rendőrök

Forrás: shuttestock.com / illusztráció

A nyomozás során olyan információk jutottak a rendőrök birtokába, amik egy harmadik dílerhez vezették őket. Még aznap egy másik 49 éves helybéli lakását is átkutatták, nála bruttó 13,4 grammnyi, alufóliába csomagolt, kábítószergyanús fehér port találtak, amit szintén lefoglaltak. Egy 46 éves férfiról pedig kiderült, hogy közel félmillió forintot adott az egyik dílernek, hogy befektesse az illegális tevékenységébe. Mindkettejüket új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt hallgatták ki a rendőrök. A nyomozást a napokban fejezték be, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg ügyészségnek – számolt be a vármegye rendőrsége.