Gaál József, Kecskemét alpolgármestere is üdvözölte a versenyzőket és felkészítőiket. Az alpolgármester kiemelte, hogy a tehetséges fiataloknak tökéletes választás lehet a Neumann János Egyetem képzése, amely már most is előkelő helyen szerepel a nemzetközi felsőoktatási piacon.

Az eseményen Zsíros Levente, a Kecskeméti Szakképzési Centrum 9. évfolyamos tanulója népi köszöntővel zárta a beszédeket, majd átadták az elismerő okleveleket a döntősöknek és mentoraiknak. A mezőny a szerszám- és készülékgyártó, valamint az épület- és szerkezetlakatosok között volt a legerősebb. A háromnapos döntő gyakorlati és írásbeli feladatokból állt, melyek minimum 60 százalékos sikeres teljesítése esetén a versenyeredmény kiváltotta a szakmai vizsgát.