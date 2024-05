Mint írja, az elnyert pénzből egy kistraktort, hozzá egy zúzógépet és egy tolólapot vásárolnak. Az új eszközökkel a közterületek karbantartása válik könnyebbé. Ugyanakkor a polgármester arról is beszámolt, hogy a temetőben térfigyelő rendszert üzemeltek be. A ravatalozóra négy kamerát helyeztek el és hogy a terület jól belátható legyen a következő napokban a környező fákat is megritkítják.

sÚj gépek segítik a közterületek karbantartását Pálmonostorán

Forrás: shuttestock.com / illusztráció