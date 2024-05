A betegek számára az egészségügyi ellátás magas színvonalú biztosítása elengedhetetlen, mely mellett sokan a kényelmet is a prioritások közzé sorolják. A Hunyadivárosban ezért különösen örülnek annak, hogy az elmúlt napokban új légkondicionáló berendezést szereltek be a Hunyadivárosi Felnőtt Háziorvosi Rendelő várójába. A fejlesztés a kecskeméti önkormányzat finanszírozásának köszönhetően valósulhatott meg.

Új légkondicionáló a betegek kényelméért

Fotó: Pászti András

Az egyre melegebb időjárás miatt, egy beteg kérelmezte a légkondicionáló beszerelését

Dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) intézményvezetője elmondta, hogy a közelmúltban sajnálatos módon megrongálták a Hunyadivárosi Felnőtt Háziorvosi Rendelő épületén a klíma rendszert, ezért teljes cserét kellett megvalósítaniuk. Mint mondta, a munkálatok ideje alatt lakossági jelzés érkezett a vezetőséghez, amely részben tartalmazta azt is, hogy a szóban forgó rendelő várójában időnként meleg van, ezért a kérelmező megoldást várt erre problémára. Dr. Pataki Mariann hozzátette, hogy az orvosokkal és a szakemberekkel való egyeztetést követően a felújítással egyidőben eleget tudtak tenni ennek a lakossági észrevételnek és egy új légkondicionáló berendezést szereltek be a helyiségbe. Kánikula esetén így már ebben a váróban is kellemesen hűvös lesz.

A vezető elmondta, hogy intézményükhöz egyébként a szociális intézményekkel együtt összesen 54. telephely tartozik, a betegek érdekében pedig folyamatosan zajlanak a kisebb-nagyobb fejlesztések és renoválások a város rendelőiben.

Pászti András, hunyadivárosi képviselő elmondta, hogy egyébként a városrészben az elmúlt hetekben több megoldásra váró problémára is pontot tudtak tenni.

A hunyadivárosi lakók észrevételeikkel és javaslataikkal segítik a városrész fejlődését

A képviselő kifejtette, hogy az elmúlt időszakban az általa életre hívott Hunyadivárosi százak tanácsa megduplázódott a létszámot illetően, így jelenleg kétszázan segítik a városrész fejlődését észrevételeikkel, javaslataikkal és sok esetben önkéntes munkájukkal.

– Például időben szóltak, hogy az egyik Tinódi utcai társasház elől eltulajdonították az 1100 literes kukát – magyarázta a képviselő. A gyors észlelésnek és a pontos leírásnak köszönhetően a rendőrség gyorsan el tudta kapni az elkövetőket – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a múlt hét végén több tag is segített kitakarítani a Teleki Pál téren lévő játszóteret, ahová a héten kikerül egy pingpongasztal is. Összefogtunk, és eredményt értünk el – zárta mondanivalóját a képviselő.