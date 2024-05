Anyák napi mérkőzésen a Szarvast fogadta a Kecskeméti NKSE a női kézilabda NB II. Dél-keleti csoportjának felsőházában, míg a Mizse KC Mezőtúron vívott rangadót.

A Kecskeméti NKSE újra győzelemnek örülhetett saját közönsége előtt

Fotó: Bús Csaba

Próbált visszavágni a Kecskeméti NKSE

A KNKSE márciusban szoros meccsen maradt alul ellenfelével szemben, akkor a Szarvas odahaza 22-19-re győzött. Vasárnap ezért próbált visszavágni a Kecskemét, ennek megfelelően jól is indította az összecsapást. Bár az első találatot a vendégek lőtték Hajdu révén, a KNKSE Palotás két góljával és Szarvas szép találatával válaszolt gyorsan. A gólszerzők a következő percekben sem változtak, a szarvasi együttesnél Hajdu lőtte a másodikat, a KNKSE-nél Palotás, majd ismét Szarvas volt eredményes. A vendégeknél Majoros és Mityó, a kecskemétieknél Jámbor-Herceg törte meg ezt a sort, de a 12. és a 16. perc között 7-4-es állásnál egyik csapat sem tudott gólt elérni.

Bár a gólcsendet megtörte és egyre felzárkózott a Szarvas, egyenlíteni nem tudott, köszönhetően annak, hogy Palotás ismét egymás után lőtt két gólt. A szünetben 12-10 volt az eredményjelzőn.

A fordulás után Mityó és Kollár gólváltásával folytatódott a találkozó. Ezután Trnyik és Szöllősi góljaival hosszú idő után ismét egál volt, 13-13. Az egyenlítés furcsa mód azonban nem adott újabb löketet a Szarvasnak, ellenben a Kecskemét rátaposott a gázpedálra, és 5 perc alatt 5-0-s futással ellépett ellenfelétől, 18-13. A hazai támadójáték sokszínűségét mutatta, hogy az 5 gólt 4 játékos - Kollár, Jámbor-Herceg, Czár és Vuletity - hozta össze. Ez a periódus, mint később kiderült, meghatározta a meccset. Ugyan 3-0-s rohanással próbált zárkózni a Szarvas, de Jámbor-Herceg sikeres heteseivel és Vuletity találatával gyorsan visszaállt az ötgólos különbség. Ez még egyszer megismétlődött a találkozón, a vendégsereg visszajött háromra, majd a KNKSE ismét visszaállította az öt-, majd később a hatgólos előnyét. A Kecskemét végül 28-23-ra megnyerte az összecsapást. A sikerben ki kell emelni a kapus Szegedit is, aki 42 százalékkal védte a hazai kaput.

– Nagyon vártuk már, hogy újra két pontnak örülhessünk, mert régen éreztük a győzelem ízét. Az odavágóhoz hasonlóan a védekezésünk volt ezúttal is stabilabb és kevés gólon tudtuk tartani ellenfelünket. A második félidő elején volt egy rövid szakasz, amikor lerohanásgólokat szerezve tudtunk egy biztosabb előnyt kialakítani, és ezúttal a szarvasi meccsel ellentétben a 7:6 elleni játékkal szemben is meg tudtuk azt őrizni a mérkőzés végéig – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE trénere a lefújást követően.

Az 5. helyen álló KNKSE szombaton 13 órakor Algyőn folytatja a küzdelmeket. Az alsóházban a Bácsalmás továbbra is hibátlanul teljesít, a hozott pontjaival együtt 11 győzelemnél járó PVSE ezúttal a BVSC-t verte meg idegenben 24–25-re. Dankó Ervin együttese szombaton 16 órakor a Ceglédet fogadja.

A Mizse KC lecsúszott a címvédésről

A férfiaknál a Mizse KC a bajnoki cím szempontjából nagyon fontos rangadót vívott Mezőtúron. A jó formában lévő vendégek hazai pályán már le is győzték a riválist, Mezőtúron viszont szinte végig csak az eredmény után futottak. Noha folyamatosan szoros volt a találkozó, a lehetséges fordulópontokat rendre elszalasztotta a Lajosmizse, így 39–36-os vereséget szenvedett. Hollós Máté csapata a felsőházban remekül teljesített, de mivel az alapszakaszban sok pontot vesztett, ezzel vélhetően lecsúszott a bajnoki címről. Hátrányuk két körrel a vége előtt három pont a két éllovastól, de két sikerrel az éremre akár még lehet esélyük. Legközelebb vasárnap 18 órakor Orosházán lépnek majd pályára.

Az alsóházban szereplő Kalocsai KC hazai pályán 35–37-re kapott ki alsóházi rangadón a Pécstől, így továbbra is sereghajtó. Hétvégén pihenő következik számukra, ezt követően az első helyen álló Mecseknádasd, majd a közvetlen rivális Nagyatád elleni sorsdöntő meccsek következnek majd.

Ahogy arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a vármegyei női I. osztályban szombaton a Kiskunmajsa 32–23-as legyőzésével bajnok lett a Kalocsai KC. A férfiaknál az alapszakasz ér lassan a végéhez, valamivel több, mint egy teljes forduló maradt hátra. Az NJE 30–16-ra nyert Soltvadkerten, ezzel megerősítette harmadik helyét a tabellán a Kiskunmajsa és a Kiskőrös után. Negyedikként a Kiskunhalas juthat be a négyes döntőbe. Vasárnap 16 órakor rendezik az alapszakasz rangadóját is Kiskunmajsán, ezen dől el, hogy a hazaiak, vagy a vendég kiskőrösiek jutnak-e be első helyen a legjobb négybe.