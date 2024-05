A Közép csoport éllovasa, a Kaskantyú hozta a papírformát a Kecel Senior vendéglátójaként, pontosan egytucatnyi gólt szereztek a Kasi játékosai.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A nem hivatalos házi gólversenyt Kovács Zsolt nyerte öt találattal, a második helyen Kiss Patrik végzett három góllal. A 2. helyen álló Akasztó II. csapatára rangadó várt a hétvégén, a tavalyi bronzérmes Akasztó II. ugyanis a tavalyi bajnoki Vadkert FC STE II. vendége volt. Meglehetősen vehemensnek bizonyult a vendég, az Akasztó ugyanis Suhajda Gergely két, Palla Lajos és Hlavács István egy-egy találatával a 24. percre négygólos előnyre tett szert. A félidő végére a hazaiakat Rózsa Bence hozta vissza egy duplával a meccsbe. Viola Máté góljával a 75. percben egy gólra közelítette meg a vendégeket a Vadkert, Suhajda azonban berúgta a saját maga harmadik, csapata ötödik gólját. Az 5-4-es vendéggyőzelmet hozó végeredményt Májer Kristóf állította be a 87. percben. A 3. helyen álló Kunfehértóra is rangadó várt a hétvégén, a szomszédvár Balotaszállást fogadták, amely az 5. helyen várta a derbit, az összecsapás tehát a tabellát nézve is rangadónak számított az idén. A vendégcsapat mesterének, Mezei Csabának a dolgát nehezítette a sérülés miatti sok hiányzó, nem is sikerült őket pótolni, a Kunfehértó Rencsár József és Grácz László góljaival 2-0-ra győzött. 6-0 arányban győzött Fülöpszálláson a Bócsa, Forgó Dániel mesterhármassal vette ki a részét a sikerből.

Vármegye III., Közép csoport: Kaskantyú-Kecel Senior 12-0, Fülöpszállás-Bócsa 0-6, Kiskőrös II.-Tabdi félbeszakadt, Kunfehértó-Balotaszállás 2-0, Szabadszállás-Izsák 1-0, Vadkert FC STE II.-Akasztó FC II. 4-5, Szank-Kecel FC II. 7-3.

Vármegye III., Közép csoport

1. KASKANTYÚ 22 20 0 2 113–35 60

2. AKASZTÓ II. 22 18 2 2 106–25 56

3. KUNFEHÉRTÓ 22 15 3 4 78–33 48

4. VADKERT II. 22 13 4 5 78–36 43

5. BALOTASZÁLLÁS 22 13 2 7 78–41 41

6. KISKŐRÖS II. 20 13 1 6 62–39 40

7. BÓCSA 21 12 1 8 72–31 37

8. FÜLÖPSZÁLLÁS 22 10 3 9 75–63 33

9. SZABADSZÁLLÁS 22 7 4 11 51–62 25

10. IZSÁK 22 7 2 13 43–67 23

11. KECEL II. 22 6 1 15 38–76 19

12. SZANK 22 4 0 18 28–102 12

13. TABDI 21 1 1 19 24–123 4

14. KECEL SENIOR 22 1 0 21 11–124 3