A Duna Aszfalt-DTKH csapatát intruálja időkérésnél a szakmai igazgató, Ivkovic Stojan

Fotó: Bús Csaba

Sinik és Wittmann pontjaira Riddley tudott válaszolni, 4–4. Ivkovic Milán hármassal jelentkezett, míg a másik térfélen Szabadfi és Riddley pontjaival vette át a kezdeményezést az Oroszlány, 8–7. Lendületbe jött a házigazda, 12–7-nél időt kellett kérnie Ivkovic Stojannak. Jó darabig nem ültek a kecskeméti dobások, végül Lukovic törte meg a csendet, 15–10. Bogues és Lukovic révén zárkózott tovább a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, végül 17-14-tel zárult az első tíz perc.

Karahodzsics büntetői kimaradtak, míg Gholston a sarokból volt precíz, 20–14. Thomas sem kegyelmezett kintről, ám ezt követően Lukovic tempója és Wittmann hármasa és plusz büntetője is sikeres volt, 23–20. Riddleyt nehezen, vagy csak faultok árán lehetett feltartóztatni, 29–22. Továbbra is az amerikai okozta a legtöbb nehézséget Duna Aszfalt-DTKH Kecskemétnek, az etap derekán tízre nőtt a differencia, 33-23. Wittmann és Tóth Barna kosarai után, 33-27-nél időt kért Váradi Kornél. Pontosabbá vált az OSE játéka, 8-0-s futást produkáltak, 41-27-re alakítva az állást. Ekkor a KTE stábjának kellett megszakítani a játékot taktikai értekezlettel, hogy rendezzék a sorokat, ám a hazai csapat lendületét megtörni nem tudták, így a félidőre 50–32 vezetés mellett vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A folytatásban Riddley büntetője után Lukovic pillanatai következtek, 51–36. Az OSE légiósai jó százalékkal dobtak a szünet után is, a 23. percre meglett a közte húsz az Oroszlány és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét között, miután 56–36-ra módosult az állás. Sinik hármassal vétette észre magát, majd Wittmann is megharcolt a pontokért, de az OSE-nak rendre volt válasza, 65–41. A negyed derekán Bogues öt ponttal igyekezett reményt adni a KTE-nek, 69-46. Nem sokkal később egy újabb tripla jött tőle, 69-49-nél időt kért a hazai gárda. A folytatásban sem változott a különbség, 75-55-tel jöhetett a záró etap.

Későn zárkózott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

Thomas triplája pontos volt, míg a másik oldalon Bogues két kettest vállalt, 78-59. Oroszlányi pontok után két kecskeméti tripla 84–65-re módosította az eredményt. Dramicanin egy ziccert, és egy büntetőt termelt be, 84–68. Ezt követően Kucsera is a vonalra állhatott, miután a hazaiak csak fault árán tudták megállítani, 84-70. Dramicanin trojkájára Ruják adott választ, majd Bogues fejezett be egy gyors akciót, 89-75. Eladott labdából mehetett Ruják a gyűrűig, 95-77-nél, két perccel a vége előtt eldőlni látszott a mérkőzés sorsa. Bogues kapta el a ritmust, 95-84-re felhozva a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatát. A végjátékban az U20-as Tóth Patrik három ponttal vette ki a részét a hírös városiak terméséből. Az eredmény 40 perc játékidő után 100-87 lett.

Ivkovic Stojan gratulált a hazaiaknak

Ivkovic Stojan, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét szakmai igazgatója így értékelte a találkozót: – Gratulálok az Oroszlánynak. Nyerni jöttünk a mai napon, de jobb volt az OSE. A célunk korábban az volt, hogy az utolsó három meccsünkön, hazai pályán tudjuk megőrizni A-csoportos tagságunkat, ezt már sikerült elérnünk. Sérülésmentes befejezést kívánok mindenki a szezon hajrájára.

MVM-OSE Lions-Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 100-87 (17-14, 33-18, 25-23, 25-32)

Kaposvár, Krajnyik András Sportcsarnok, játékvezetők: Cziffra Csaba, Győrffy Pál Attila, Jakab László.

OSE: Riddley 26, Gholston 26/15, Szabadfi 2, K. Thomas 19/6, Polutak 6. Csere: Werner, Ruják 5/3, Illés 3/3, Stevenson 13/3, Balsay. Vezetőedző: Váradi Kornél.

Kecskemét: Sinik 7/3, Wittmann 11/3, Ivkovic M. 3/3, Lukovic 13/3, Karahodzsics 4. Csere: Tóth P. 3/3, Körmendi B., Bogues 31/15, Tóth B. 5/3, Kucsera 2, Dramicanin 8/3. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét az első hét fordulóban nyújtott teljesítményével 13 ponttal az 5. helyen áll, egy ponttal előzi meg a sereghajtó Kaposvárt, egy ponttal van lemaradva a 3. Szeged és a 4. Körmend mögött. A következő mérkőzést szombaton, 18 órai kezdettel vívja meg hazai pályán a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, a hírös városiak a Kometa Kaposvári KK-t fogadják a Messzi István Sportcsarnokban.