Erősödés tapasztalható az autópiacon

A koronavírus-járvány az autópiacot is nehéz hónapok elé állította, jelenleg azonban élénkülés tapasztalható a piacon.

– Amikor a kormányfő bejelentette néhány hete, hogy a koronavírus első hulláma lement, és a családok fellélegeztek, akkor tért vissza nagyon sok érdeklődő, hogy vásároljon – tájékoztatta szerkesztőségünket Kévés Ferenc, a soltvadkerti autókereskedés tulajdonosa.

– Talán a nyaralásra készülődve sokan gondolkoznak azon, hogy új járművet vegyenek. Jelenleg élénk a piac, nincs probléma a korábbi időszakhoz képest, amikor egyik napról a másikra eltűntek a vásárlók. Nemcsak az új, hanem a használt autókat is keresik a vevők. Az utóbbiakból jóval kevesebb van, mint amennyi kellene – fogalmazott az üzletember. Hozzátette: pontosabban olyan autó­ból van hiány, amely jól leinformálható, megbízható, amelynek pontosan ismerhető az előélete. Mint mondta, érdekes, hogy a kormány nagycsaládos kedvezményét kihasználó vásárlók is visszatértek, és megjelentek azok is, akik az elektromos autók iránt érdeklődnek.

Kévés Ferenc szerint az elektromos autó annak jó, aki főleg helyben közlekedik, húsz-harminc kilométeres körzetben mozog naponta. De mint mondta, olyan vevő is van, aki szeretne minél olcsóbban autózni, és emellett kímélni a környezetet is. Jóval olcsóbban lehet ma elektromos autót tankolni, mint egy benzinest, azaz ma 100 kilométernyi utat sokkal kevesebb pénzből lehet kihozni, mint hagyományos járművel.

A cégvezető abban bízik, hogy nem lesz második járványhullám, mert az autós piac az a kereskedelmi szegmens, amely rögtön megérzi, ha a gazdasági életben problémák jelentkeznek. Az autóvásárlást nagyon könnyen elhalasztják az emberek. Ha a jövőkép kérdéses, akkor későbbre teszik a döntést. Mint megtudtuk, a vadkerti autókereskedésnél senkit sem kellet elbocsátani a járvány miatt. A válság előtt is félszáz ember dolgozott a cégnél, ma is ugyanannyian vannak.