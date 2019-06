Elkezdték már a vegyszeres szúnyoggyérítést Halason

Az esős időjárás és a kánikula kedvez a szúnyoginváziónak, egyre többen panaszkodnak a vérszívókra. A katasztrófavédelem szerint az irtás folyamatos, csak ezen a héten az országban több mint 430 településen irtják a szúnyogokat. Kiskunhalason kedd este körülbelül 30 kilométeres hosszúságban mintegy 300 hek­táron végeztek földi kémiai szúnyogirtást.

Tömegesen pusztulnak a szúnyogok ezekben a napokban a megye településein, több helyen folyik a szúnyogok irtása. A legtöbb helyen a földről permetezik a vegyszert sötétedés után, ez azonban csak a repülő szúnyogokat gyéríti, ezért a kémiai szúnyogirtás mellett fontos lenne a biológiai szúnyogirtás is, amely a szúnyoglárvákat is elpusztítja. Kiskunhalason épp ezért megkezdődött a biológiai szúnyogirtás előkészítése is, de már most látható, hogy újabb kémiai szúnyogirtásra is szükség lesz, hogy hányszor, azt most még nem tudták megmondani a szakemberek.

A Városgazda Zrt. egy külsős vállalkozással kötött szerződést, kedd este fél tíz tájban indult el a vegyszeres szúnyoggyérítés, amerre a szúnyogirtók jártak, rövid időre tejfehér köd lepte el a környéket. Harminc kilométer hosszon mintegy 300 hektárnyi területen szórták a permetszert – tudtuk meg Bagi Bertalan főkertésztől.

A permetszer a szúnyogok mellett a méhekre is ártalmas, épp ezért végzik sötétedés után az irtást, mert ilyenkor a méhek már nem repülnek, a kaptárakban vannak.

Közben környezetvédők és ökológiai szakemberek egyre többet hangoztatják és figyelmeztetnek, hogy többek között a fecskéknek is mekkora szerepük van a szúnyogok gyérítésében. Jóllehet a védett fecskék száma rohamosan csökken az utóbbi időben, a klímaváltozás, a természetes élőhelyük és a növényvédő szerek miatt, valamint, mert sok helyen egyszerűen leverik a fészküket, mert zavarja az embereket a folyamatos csicsergésük és a madarak ürüléke. A szakemberek azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy a fecskékre vigyázni kellene, mert hasznos állatok. Fejenként évente megesznek legalább egy kiló rovart: kártevőket és szúnyogokat.