Elkészült az Akácos út második szakasza Érsekcsanádon

Felújították az Akácos út 280 méter hosszú szakaszát Érsekcsanádon. Az út másik felét tavaly sikerült leaszfaltozni egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, most a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást a tele­pülés.

Harmincmillió forint támogatást kapott Érsekcsanád az Akácos út 280 méteres szakaszának felújításához a Magyar Falu Program keretében. A beruházáshoz hatmillió forintot önerőből tett hozzá az önkormányzat, illetve a lakók, akik portánként átlagosan 150 ezer forinttal járultak hozzá az út megújulásához. Ez a falu legújabb utcája, számos nagycsaládos él itt, és az utcában több vállalkozás is működik. Az új szakaszt a napokban adták át ünnepélyesen.

Az útavatón Felső Róbert polgármestert elmondta, hogy az új útszakasz három hét alatt készült el és a lakók harmincegy éve vártak erre az útépítésre. A munkát egy helyi cég, a Taba Épker Kft. végezte, így a beruházás a helyi gazdaságfejlesztéshez is hozzájárult.

A polgármester rámutatott, hogy az út egy szakaszát zúzottkővel töltötték fel, így a beruházás megoldotta a 2,5 méter szintkülönbséget, ami az út két szakasza között volt.

– Az út legalsó szakasza, ha esett az eső, mindig vízben állt, most az építők a vízelvezetés problémáját is rendezték. Ez nagyon fontos, nagyon elégedettek vagyunk. Korábban telefonáltak nekem többször is az itteni helyzet miatt. Volt, amikor hajnali egy órakor hívtak, ha esett az eső, mert víz volt a szuterénben. Októberben várható még néhány szépítészeti munkarész elvégzése, padkák kialakítása, a föld végleges „megrokkanása”, beállása után, illetve kifolyók kialakítása a csapadékvíznek, de az aszfaltozott út már használható – mondta a polgármester.

Az átadáson részt vett Zsigó Róbert államtitkár, országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy a kormány legfontosabb feladatának ebben az évben a családok támogatása és a gazdaságfejlesztés mellett a kisebb települések fejlesztését tartja. Mint rámutatott, a Magyar Falu Program lehetőséget nyújtott és nyújt bölcsődék, óvodák felújítására, utak, járdák építésére, egyházi és önkormányzati épületek felújítására, a csapadékvíz-elvezetés megoldására, orvosi, fogorvosi rendelők felújítására, új műszerek beszerzésére. Már eddig is nagyon sok olyan fejlesztés történt, ami a kistelepüléseken élők mindennapjait segíti.

Zsigó Róbert elmondta, hogy a veszélyhelyzet idején legalább heti egy alkalommal minden polgármesterrel egyeztetett. Mindenkit arra biztatott, hogyha lehet, és biztonsággal el tudják végezni, akkor ne hagyják abba a folyamatban lévő fejlesztéseiket, hanem dolgozzanak tovább. Az előttünk álló időszakban is folytatni szeretnék a fejlesztéseket.

– A Magyar Falu Program sikerét azok a beruházások adják, amelyekre máskor nem volt lehetőség. Korábban nagyon sokszor mondták polgármesterek azt, hogy vannak a nagy, több száz milliós pályázatok, de azokra a kisebb fejlesztésekre, amiket el kell végezni, mint mondjuk egy orvosi rendelőben néhány millió forintért orvosi eszközt beszerezni, vagy egy utcának a járdáját megcsinálni, egy útszakaszt kiépíteni, vagy egy bölcsődei csoportnak csoportszobát kialakítani, ami néhány tízmillió forintba kerül, erre nem volt pályázat. Ráadásul külön kistelepüléseknek meg egyáltalán nem volt pályázati kiírás. A Magyar Falu Programban csak az ötezer főnél kevesebb lakossal rendelkező települések pályázhatnak. Azt gondolom, hogy abban a tekintetben, hogy a települések valóban pályáztak, el is nyerték és meg is valósítják ezeket a pályázatokat, valóban mondhatjuk, hogy sikeres a Magyar Falu Program – mondta Zsigó Róbert államtitkár, országgyűlési képviselő .