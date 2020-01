Egyre nagyobb feladat lesz az idősek ellátása Baján

Milyen szociális szolgáltatásokat kell és milyeneket kellene biztosítania az elöregedő városnak? Erre a kérdésre igyekszik megadni a választ az a 170 oldalas dokumentum, amit a közelmúltban külső szakértők tettek le az önkormányzat asztalára az ágazatban dolgozó helyi szakemberekkel és a városháza illetékeseivel folytatott szakmai párbeszéd után.

Az év végén elfogadott szociális szolgáltatástervezési koncepció a fejlesztések alapelveit, céljait, ütemét és a finanszírozás lehetőségeit határozza meg. Teljes egységben szavazva fogadta el a bajai képviselő-testület a terjedelmes dokumentumot. Annak elkészítéséért a területet korábban alpolgármesterként felügyelő Csubákné Besesek Andrea és a jelenlegi városvezetésben ugyanezen a poszton ténykedő László Károly is köszönetet mondott minden résztvevőnek. A friss alpolgármester hozzátette: ez az anyag képezi az alapot, amit két év múlva felül kell vizsgálni, addig az ötletelés és a megvalósítás kiindulópontja. Alapvetésként elmondható: a város a jogszabályi kötelezettségének eleget tesz, minden, számára kötelező ellátási formát biztosít. Sőt, azon túli ellátásokkal is igyekszik segíteni a rászorultakat. A település a részéről nem kötelezően nyújtandó szolgáltatásokat a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény által biztosítja, ezek közé tartozik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek otthona, valamint a pszichiátriai betegek otthona.

Kedvezőtlen irányúak a város társadalmának változásai, ezek az európai és az országos demográfiai trendeknek megfelelően alakulnak. A születésszám és a halálozási adatok közti olló lassan szétnyíló tendenciájú, ebből adódóan az öregedési mutató romlik. A vándorlási egyenleg is negatív és meglehetősen intenzívnek mondható. A versenyképes, fiatalabb korosztályba tartozó munkaerő elvándorlása a családok elköltözése következtében a gyermekek körében is az átlagnál jobb családi háttérrel, jobb tanulási, érvényesülési, szociális képességekkel rendelkezők elvesztését eredményezi. Ennek ellenére a foglalkoztatási mutatók kedvezők, a gazdaság struktúrája egyelőre hatékonyan felszívja a rendelkezésre álló munkaerőt. Baján relatív alacsony a foglalkoztatotti arány, bár a legfeljebb nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők aránya is alacsony. Feltehető, hogy sokan már sem a foglalkoztatottak, sem az álláskeresők közt nem szerepelnek a munkaképes korúak közül, mivel már hosszabb ideje állástalanként kiestek a munkaügyi rendszer figyelmének és statisztikáinak köréből.

Tartósan és folyamatosan csökken a lélekszám, míg 2008-ban 37 707, addig 2017-ben 34 788 volt a bajai lakosok száma, ez csaknem 8 százalékos csökkenés. Más összevetésben a város lakossága 2010 óta közel 3000 fővel, egy nagyközség, kisváros lakosságszámával csökkent. Ezen időszakban a megyei népességcsökkenés 4,7 százalék volt.

Kedvezőtlen a város lakosságának korösszetétele

A városban a halálozások száma 2008 óta tartósan 450 fő felett van, az elvándorlás a megyei átlagnál kedvezőtlenebb. Ez a tendencia 2010 után indult, feltehetőleg ekkorra csapódott le a 2008. évi gazdasági válság. A város korösszetétele az országos és a megyei járásközpontok értékeinél kedvezőtlenebb, a 0-14 évesek aránya 13 százalék alatt van, míg az időseké meghaladja a 28 százalékot. A korösszetétel kedvezőtlen trendje, a város lassú elöregedése az elmúlt évtizedben folyamatos volt. Csökkenő lakosságszámú és azon belül elöregedő lakossággal kell „számolni” a szociális ellátórendszer szervezőinek. Mindezekre figyelemmel a város megkerülhetetlen feladata felkészülni a szociális rendszer teherbírásának növelésére, olvasható a dokumentumban.

Hogyan tovább?

A cselekvési tervben a szakemberek úgy fogalmaznak: